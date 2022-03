Vous cherchez une merveille ? Saint Michel vient de sortir son nouvel album Saint Michel

Bonjour et bienvenu dans SONAR ! J’espère que vous allez super bien. Aujourd’hui on parle de Saint Michel. Saint Michel a sorti son dernier album du même nom Saint Michel, donc. Musique pop, un peu électro, beaucoup romantique, et vraiment planant. Plus besoin de la Luftansa pour s’envoyer dans les nuages.

On est sur radio évasion, et Saint Michel qu’on écoute aujourd’hui, est complètement sentimental ! Peut-être parce que Philippe Thullier fait désormais cavalier seul au sein du groupe.

Il avait commencé avec Emile Laroche, de 10 ans son cadet, à faire cette musique électro-pop héritière de la french touch.. Maintenant il est seul, il continue son voyage, dans le désert de la vie et de l’amour.