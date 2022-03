DakhaBrakha sont des adeptes du donnant/donnant, ils chantent sur l’album Alambari, et nous écoutons…

Donnant-donnant

Le groupe s’est formé à Kiev, c’est un quatuor, un homme et trois femmes, ils chantent tous les quatre, et à côté de ça chacun a ses instruments. Ils se sont réunis en 2004, grâce au metteur en scène Vladyslav Troitskyi. À la base le groupe devait juste jouer pour accompagner les pièces de théâtre, mais quand ils ont commencé à avoir assez de chansons ils ont faits des petits concerts, puis des plus gros et des tournées à l’international. Ils jouent de différents instruments, et les trois filles ont appris à jouer spécialement pour le groupe, à la base elles étaient toutes les trois uniquement chanteuses.

Quand le groupe a commencé il était vraiment tourné vers la musique traditionnelle ukrainienne. Le but était de perpétuer les traditions musicales. Mais petit à petit ils ont évolué vers un concentré de toutes les musiques du monde. DakhaBrakha c’est de l’ancien Ukrainien et ça se traduit littéralement par « donner prendre », c’est un équivalent de l’expression donnant-donnant. Le nom illustre l’échange musical avec toutes les musiques du monde, ils voyagent, s’inspirent de la musique des pays visités, et de leurs côté ils rependent la musique ukrainienne. Ils jouent avec des instruments traditionnels de la région, le garmoshka qui est un accordéon, le basolia, comparable au violoncelle, ou le zhaleika, un petit instrument à vent. Et depuis quelques albums ils ont adoptés des instruments occidentaux, on entend des pianos ou des guitares électriques.

Sentimental

L’album, Alambari, a été enregistré au Brésil, en 2019. Et le nom de l’album vient du village brésilien où il a été enregistré, Alambari, dans la région de São Paulo. On retrouve toujours les inspirations world du groupe, d’ailleurs ils appellent leur musique « ethno-chaos », un fourre-tout de musique world. Alambari est plus énergique que les albums précédents, il y a des morceaux qui font vraiment lever de sa chaise. Et pourtant les morceaux sont super longs, le plus court c’est Lado et il fait quatre minutes, et ça va jusqu’à l’outro de l’album, le titre éponyme, qui effleure les onze minutes. Mais même avec ça on ne s’ennuie pas, l’album s’écoute super bien, on passe de moments calmes à des parties hyper énergique. Tout s’enchaîne parfaitement.

Depuis ses débuts, le groupe a bien évolué et a gagné en notoriété. Leur musique est passée dans la série américaine « Fargo », et dans la pub d’après-rasage de David Beckham. Du coup aujourd’hui ils profitent de leur notoriété pour faire entendre leur voix, et faire connaître au monde la situation en Ukraine. Comme d’autres artistes Ukrainiens, sur leur chaîne YouTube, ils ont changé les miniatures des chansons par une illustration aux couleurs bleue et jaunes, qui demande la fin de la guerre.