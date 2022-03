Arts et sciences s’emmêlent au festival Ressac du 7 au 11 mars 2022 à Brest

Etienne Hendrickx, maître de conférence à l’UBO, enseignant chercheur en sciences et techniques du son, a co-présidé l’organisation du festival Ressac, qui doit se tenir du 7 au 11 mars 2022. Il nous éclaire sur les spécificités de ce festival qui mêle les arts et les sciences, et comment cette interaction est enrichissante, pour les artistes, les scientifiques et les brestois ! Il nous parle également de ses coups de cœur, dans une programmation riche de plus de trente évènements gratuits et ouverts au public. Au programme : des spectacles, des expos, des rencontres et des conférences en tout genre !

Pour nous parler de la soirée de clôture, deux étudiantes en master DPEC à Brest Iris et Lisa nous mettent l’eau à la bouche. Elles participent à l’organisation de cette soirée qui aura lieu le 11 mars 2022 au soir, à la salle du CLOUS de Brest. Logique, puisque ce festival est fait pour les étudiant.e.s, il doit aussi être fait par les étudiant.e.s (en partie)!

Le thème de cette soirée ? De la goutte à l’océan.

Le thème du festival ? La variation.

La soirée, tout comme le festival, propose une grande diversité artistiques et scientifiques qu’il ne faut absolument pas rater. N’hésiter pas à vous renseigner, c’est gratuit !