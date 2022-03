Le collectif Quinzequinze mélange les sonorités polynésiennes avec des productions électroniques, découvrez l’EP VĀRUA

Musique climatique

QuinzeQuinze est un collectif, ils sont 5, et font un peu de tout en plus de la musique. Ils sont aussi ingénieurs, graphiste, ou vidéaste. Ils se sont rencontrés en 2013 à l’école de design d’Amiens. Et ils ont fini par faire de la musique ensemble. Le nom du groupe, QuinzeQuinze, vient de leur premier projet, qui n’était pas musical, ils se sont lancé le défi de créer des visuels interactifs en 3D, et de les publier tous les 15 jours, d’où QuinzeQuinze. Dans la musique ils sont tous autodidactes, et ils ont appris à peu près ensemble. Ils viennent d’horizons musicaux différents, deux membres du collectif, Ennio et Tsimin, sont Tahitiens, ils ont donc grandi dans un milieu baigné de musique polynésienne. Ils ont donc ramené cette culture dans QuinzeQuinze, dans la musique et dans les paroles. Le groupe chante en français, en anglais, et en tahitien. Le nom de l’album, VĀRUA, veut dire âme, ou esprit en tahitien. Et c’est aussi la racine du mot Vārua’ino, qui est utilisé pour parler des mauvais esprits, mais aussi de tous les phénomènes célestes et météorologiques, de la pluie, aux arcs-en-ciel, aux météores, vu que dans d’anciennes légendes on reliait tous ces phénomènes aux mauvais esprits. D’ailleurs, le groupe qualifie leur musique de « musique climatique », vu qu’il n’y a pas vraiment de genre pour expliquer ce qu’ils font. Chaque titre adopte un genre différent en fonction du thème, de l’ambiance recherchée. Donc QuinzeQuinze en eux-mêmes constituent un phénomène céleste, peut-être qu’ils sont guidés par des mauvais esprits.

Les légendes polynésiennes

Le groupe est sorti de l’ombre en 2018, avec leur premier EP Nevaneva. Et ils commencent fort, avec un court-métrage musical. L’EP c’est en fait juste la bande son du petit film de 15min. Le film raconte la légende de la création du monde version Tahiti. Le groupe est allé tourner en Islande pendant 10 jours, pour capturer les paysages montagneux et brumeux de l’île. Après ça ils ont sorti l’EP Le Jeune en 2020, avec notamment le single éponyme, accompagné de son clip fait en 3D par un des membres. Le titre dénonce les centaines d’essais nucléaires que la France a faits en Polynésie pendant 30 ans, et qui ont amené à un explosion des cas de cancers dans la région. Les faits ont été reconnus par le président en juillet 2021, 25 ans après la fin de ces tests.

Pour écrire les textes, le groupe se base beaucoup sur des légendes, des histoires, ou des coutumes du folklore polynésien. La production et le chant aussi s’inspirent de cette culture. Ils pratiquent l’ōrero, un art oratoire traditionnel. Et ils utilisent beaucoup d’instruments typiques, surtout des percussions, comme le to’ere. La musique de QuinzeQuinze se base beaucoup sur les percussions. Quand ils ont commencé à composer ils aimaient bien enregistrer des bruits d’objets du quotidien et les travailler pour les intégrer dans la musique, comme un frigidaire, un interrupteur, ou une touche de clavier. Ils ont même fait des tests avec des feuilles d’aluminium, des sacs plastiques, et le père d’un des membres qui tapait sur son ventre. QuinzeQuinze c’est un groupe de savants fous, ils sont toujours dans la recherche de musique différente, de musique expérimentale, et ils s’en sortent super bien, la preuve avec cet EP.