Entre folk et musique savante, Karen Ann rencontre le Quatuor Debussy sur un disque superbe !

Bonjour et bienvenu dans SONAR !

Professionnalisme rarement égalé

Vous connaissez Keren Ann ? Cette autrice compositrice interprète israélienne, néerlandaise, naturalisée française ? Celle qui a co-écrit l’album Chambre avec vue d’Henri Salvador ? Vous connaissez le Quatuor Debussy ? 30 ans d’existence, comme on l’a dit, pour ce désormais mythique ensemble de musique de chambre, basé à Lyon, et à la renommée internationale. Bah si vous connaissez les deux c’est chouette, parce que Keren Ann et le Quatuor Debussy viennent de sortir un album commun, sur le label Rain Dog Records ! Les deux parties sont des professionnels de leur genre.

Aujourd’hui, le Quatuor Debussy est à la recherche de fun. Ils aiment s’essayer à de nouveaux genres, à de nouvelles manières de travailler, tout en apportant leur mot d’ordre : l’écoute et le professionnalisme. Keren Ann, quant à elle, a plus de 20 ans d’activité dans la musique et une discographie époustouflante. Elle revient avec de nouvelles compos, beaucoup de caractère et que de douceur ! Cette union d’un quatuor d’intimes de Chostakovitch et de la fille cachée de Leonard Cohen propose une musique unique. Simple d’apparence, mais le fruit d’un professionnalisme rarement égalé.

C’est pour ça qu’on chronique ici cet album de 10 titres, 10 compositions qui retracent la carrière de la chanteuse ! Comme il faut choisir, dans la vie, on écoute tout de suite Faire des Ronds dans l’Eau.

Brise les frontières

Pour ces 5 musiciens, compagnons sur scène depuis 2017, faire cet album était une évidence. Devant le succès de leur tournées sur les scènes nationales partout en France, il a fallu graver sur disque ces émotions. Ils ont donc sélectionnés les plus jolies compositions de la chanteuse pour les compiler dans un opus à la texture unique. Quelle joie ça doit être pour Keren de revisiter ses chansons avec un tel quatuor ! Quel plaisir ça doit être pour les quatre chambristes d’accompagner une artiste si charismatique !

A l’évidence, Keren Ann est une artiste qui brise les frontières et embrasse le monde. Trois nationalités, 4 langues parlées, elle chante dans cet album en français et en anglais. On retrouvera des tubes connus de tous, comme jardin d’Hiver, L’illusionniste ou bien encore Les Jours Heureux. On découvrira des compositions comme By the cathedral, You have it all to lose, ou alors Lay your head down ! La voix de Keren est accompagné d’un quintette pour 4 cordes et une guitare. C’est de la folk, du rock layback. Allongez-vous sur votre chaise longue et profitez. Et surtout, si elle passe près de chez vous, allez la voir en concert avec le Quatuor, je pense que ça vaut le détour.

SONAR c’est fini pour aujourd’hui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte musicale !