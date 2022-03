Delv!s signe son point final avec l’album blablablue

Bonjour et bienvenu dans SONAR ! Aujourd’hui on va s’intéresser à un artiste entre connu et inconnu. Si vous le connaissez c’est que vous suivez franchement précisément l’actualité belge. Il s’agit de Delv!s qui vient de sortir son deuxième album blablalue, sur le label Because Records.

Delv!s, avec un point d’exclamation à la place du i, est un musicien flamand. Il est auteur compositeur interprète, bien sûr, et son vrai nom est Niels Delvaux. Son nom de scène est donc, comme vous l’avez deviné, une contraction de son nom de famille et de son prénom.

Il a la trentaine bien entamé, le Niels, et blablablue est son deuxième album. Un projet éclectique de 14 titres plus ou moins électros, entre funk, morceaux planants, soul et solo de guitares.

Très visible sur les chaînes de télé, il aime faire des lives plateaux. C’est d’ailleurs grâce à la chanson « Tell me », qu’il a joué pour la chaîne télé flamande Canva, qu’il accède à la notoriété. On est en 2013. Il commence à cette époque les festoches, et enchaîne les concerts. Reconnu et classé dans les charts de sa province flamingante, on parle beaucoup de Delv!s à cette époque, et c’est donc avec plaisir qu’on accueille son deuxième album blablablue.

Après son premier, « No Ending », Delv!s revient plus calme, plus profond, peut être un peu moins poppy. La texture de sa musique est particulière, à l’image de Tell me, que j’aime bien pour son petit côté rocksteady, écoutez :

On écoute Delv!s sur radio évasion et c’est Tell Me, extrait de l’album blablablue !

Blablabla

Sur blablablue, il a adopté un ton spécial et très original. Pour ça, il a créé sa marionnette, son pantin. En quelque sorte son double miniature, au caractère timide et vraiment mélancolique. Ce pantin est doué de la parole, mais s’exprime dans la langue du blablabla.

Je vais pas faire toute ma chronique dans cette langue ça serait trop clair, et comme vous le savez, la clarté c’est pas trop mon truc. Du coup, on revient sur le français ! Je vous disais que la marionnette donne quelques interview belles et étonnante dans ce langage qui ressemble à celui du marsupilami, et nous explique, avec le ton et les sous titres en quoi consiste cet album.

Quand on écoute, les morceaux, mais aussi quand on écoute sur Instagram les interview de la marionnette de Delv!s, on se dit mais dis donc ! Le type dégage une mélancolie vraiment puissante ! Perso, j’étais étonné..

Mais ce matin, en écrivant ma chronique je comprends. Delv!s annonce qu’il arrête la musique, et que blablablue et le point d’orgue de sa carrière ! Sur sa page FB il dit merci au revoir, c’était sympa, et il laisse ces fans et ces auditeurs occasionnels sur l’idée terrible que blablablue sera la dernière production !

C’est terrible, vraiment dur surtout pour ceux qui comme vous, viennent de découvrir l’artiste et qui dès lors ne sauront plus s’en séparer !! La rencontre et la rupture en même temps, comme c’est tragique. Trop d’émotion, trop de style, on finit cette émission avec le morceau fleuve So Much ! A tantôt