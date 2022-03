Galettes sur la blanche : rock’n’roll, garage et punk le 19 mars à la Carène

Galettes sur la blanche, cette fois-ci c’est la bonne. Une soirée pour mettre en lumière le rock et la scène brestoise

Ces derniers mois, un vent de rock’n’roll, de garage et de punk a soufflé dans les sillons. Le résultat : 5 beaux disques pour faire vrombir vos enceintes et des groupes prêts à en découdre sur la scène de La Carène ! Du foutraque avec Van Nistelrooy qui mêle influences lo-fi, garage et indie, du rock’n’roll à huit mains avec Mad Dogs, du rock garage punk qui décharge avec Spernot, du punk teigneux avec In Humankind’s Death We Trust ! et du lourd qui tabasse avec Butcher & Szyslak.