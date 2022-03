Concours d’écriture au Domaine de Trévarez

La 2e édition du concours d’écriture du domaine de Trévarez aura pour thème la nature, et le texte devra s’inscrire dans le registre du conte. Pour les participants, deux ateliers d’écriture et d’inspiration seront organisés. Le premier se déroulera le 26 mars 2022 au domaine (à Saint-Goazec) et l’autre aura lieu à la médiathèque de Plonévez-du-Faou le 13 avril 2022. Les ateliers seront encadrés par le conteur et artiste Achille Grimaud qui se chargera d’aiguiller les écrivaines et écrivains en herbe et de leur donner les indications supplémentaires quant aux règles de mise en page du récit.

Il existe 3 catégories pour ce concours : collège, lycée et adultes. On peut s’inscrire dès ses 11 ans.

Les écrits seront rassemblés dans un recueil qui sera disponible à la médiathèque ainsi qu’au domaine. Certaines œuvres seront contées par Achille Grimaud lors de la journée festive du 4 juin 2022 au château de Trévarez.