Les étonnants champignons de Breizh Bell à Ploudiry

Breizh Bell est née de la coopération et de l’amitié entre Jefferson Le Bian et Xavier Lambert alors qu’ils travaillaient dans la sécurité aéronautique.

En s’intéressant à l’autonomie énergétique, à la transition écologique et à l’économie bleue, les jeunes ingénieurs se sont tournés vers le monde étonnant des champignons. Jusqu’à se former à la fongiculture ou myciculture. C’est ainsi qu’est née une véritable passion et que la production de champignons a commencé, à Ploudiry.

Les champignons qui nourrissent… ou dépolluent !

Le myciculte de Breizh Bell est un hangar de ferme garni de rangées de grandes boites noires (comme des tentes cubiques). Dans ces boites où l’obscurité et l’humidité sont reines, poussent les champignons. L’une de ces tentes abrite en fait un laboratoire dans lequel l’équipe développe son mycelium et travaille aussi à la recherche. Car bien sûr, les champignons nous régalent ; on peut d’ailleurs acheter ceux de Breizh Bell dans des épiceries vrac du Finistère ou les déguster dans plusieurs restaurants. Mais les champignons (qui ne sont ni des végétaux ni des animaux) ont également bien d’autres atouts. Certains dévorent en particulier les polluants : pesticides ou même plastiques. L’idée de Breizh Bell serait donc d’utiliser les champignons pour assainir les sols et les milieux pollués, en partenariat avec des agriculteurs ou des collectivités.

Cultiver ses champignons à la maison

Membre de l’équipe et adepte des « low tech » (technologies simples peu coûteuses en énergie et en matière première), Briac Le Guillou a lui aussi été conquis par l’univers fongique. Partageur, il a réalisé des tutoriels en vidéo pour que les particuliers puissent faire leur propre fongiculture à la maison.

Pour l’instant, Breizh Bell produit une vingtaine d’espèces de champignons mais l’idée est d’arriver à une cinquantaine de variétés.