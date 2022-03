Un cours en ligne pour apprendre à jardiner autrement

En constatant le volume des connaissances et données dont elles disposaient à propos de la biodiversité et du jardinage, 5 associations bretonnes – la Maison de l’agriculture biologique du Finistère, Eau et rivières de Bretagne, Bretagne vivante, Vert le jardin 35 et la Maison de la consommation et de l’environnement – ont eu l’idée de lancer ce Mooc (cours en ligne massif et ouvert) « Jardiner avec le vivant ».

En finir avec la nature maîtrisée : un autre regard sur les jardins

L’idée de cette formation par internet est déjà de changer la vision culturelle – très française – que nous avons du jardin : une « nature » maîtrisée, sans aucune liberté, où seules les intentions humaines doivent l’emporter… Or, par définition, la nature se développe indépendamment de la volonté humaine. Plantes, animaux, champignons suivent leurs propres besoins qui ne coïncident pas forcément avec ceux des jardinières et jardiniers. Pourtant, on peut très bien cohabiter avec tout ce petit monde dans son jardin, et même obtenir fleurs à regarder ou fruits et légumes à consommer ! En outre, l’interdiction de l’usage des pesticides de synthèse dans les jardins particuliers oblige de toute façon à revoir son point de vue. Pourquoi vouloir tuer à tout prix ce qui ne va pas dans le sens de ce qu’on attendait ? Y a-t-il une loi qui oblige à tondre son gazon ? Parfois, on se pose la question… Certes, la pression sociale reste importante ; le voisinage considère peut-être d’un mauvais œil un jardin trop « sauvage » mais il est temps d’habituer les fâcheux à un autre regard.

6 thématiques et des ressources pédagogiques variées

Le Mooc « jardiner avec le vivant » est découpé en 6 thématiques :

Poussez les portes du jardin : un rappel de tous ces principes et du contexte qui doit nous amener à changer notre regard, comme le changement climatique, la chute drastique de la biodiversité, les pollutions qui nous empoisonnent, etc.

Rencontrez la vie sauvage : pour cesser de craindre la vie sauvage, il faut la connaître, découvrir les fonctions des espèces et les interactions entre elles, ce qui fait de l’ensemble un écosystème.

Plongez dans le sol : le sauvage et le vivant se situent aussi sous terre ; ils en constituent d’ailleurs un acteur majeur puisque ce sont des vers qui structurent le sol. Des champignons, des bactéries, des arthropodes travaillent sans relâche à transformer le sol. Le jardinage doit en tenir compte.

Utilisez les matières végétales : on l’a vu précédemment, il ne devrait pas y avoir de « déchet vert » au jardin, mais uniquement des ressources composées de feuilles, tontes de gazon, tailles de haies broyées, épluchures qui serviront à couvrir le sol pour le protéger et à enrichir la terre en lui apportant des nutriments.

(Ré)inventez les espaces : là, il s’agit d’accepter de partager son jardin, pour que les autres êtres vivants y trouvent leur place, pour le bien de tout le monde. Il faut donc parfois revoir l’organisation de son « espace vert » pour en faire un écosystème équilibré où tous les êtres vivants peuvent cohabiter (y compris vous).

Pratiquez et essaimez : le Mooc proposera bien sûr de mettre la main à la terre et de répandre ses connaissances ensuite dans d’autres jardins.

Les cours commencent le 28 mars 2022 et durent jusqu’au 22 mai 2022 mais on peut s’inscrire tout au long de la session. Comptez environ 2 heures de « travail » hebdomadaire (davantage si vous le souhaitez). Les ressources pédagogiques seront variées : vidéos, lectures, contenus interactifs, jeux, et activités pour apprendre en pratiquant et en s’amusant. Un forum animé permettra aux mooqueuses et mooqueurs d’échanger sur leurs expériences jardinières. Le Mooc est totalement gratuit mais on peut le soutenir financièrement.