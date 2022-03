Connexion le Faou, Finistère – Houston, Texas, avec Robert Glasper

Bonjour et bienvenus dans SONAR ! Aujourd’hui on va au Texas en chroniquant Robert Glasper, qui vient de sortir l’album Black Radio III, sur le label indé Loma Vista Records !

Support d’expression communautaire

Robert est un pianiste de jazz afro-américain. Il se revendique clairement de cette communauté, noire-américaine, et milite par la musique depuis des dizaines d’années. Son premier album il y a presque 20 ans, s’appelle Mood, sorti en 2003.

Après Black Radio, il y a tout juste 10 ans, BRII, et plein d’albums intermédiaires, il sort aujourd’hui BRIII. Ahah, la radio nous on sait ce que c’est ! C’est un média, un support d’expression pour la communauté. Bah entre notre radio et son album c’est exactement la même définition, puisque sur chacun de ses 13 morceaux, il invite différents membres de sa communauté à s’exprimer en chantant. RnB, soul, hiphop, gospel, toutes les expressions « traditionnelles » de la musique afro sont représentées, sur un album déjà incontournable. R.G, c’est un peu le Véronique Muzeau de la communauté afro de Houston…

Entre autres artistes qui apparaissent sur ce troisième opus vous connaissez peut-être la légende du rap Common, ou BJ the Chicago Kid qui est apparu sur le dernier album de Nekfeu, ou bien encore le chanteur Gregory Porter

Tout de suite on choisit d’écouter la voix d’Amir Sulaiman, d’une poésie à frémir, sur les accords plaqués de celui dont on parle aujourd’hui.

R.G et A.S., et le morceau In Tune, qui ouvre l’album Black Radio III. Connexion le Faou, Finistère–Houston, Texas, on est sur Radio évasion !

On est in Tune, on est accordé, c’est SONAR bien sur, sur 100,4FM radio évasion !

Même ceux qui ne parlent pas anglais ont senti la tonalité aiguisée de ce poème. « Ne te formalise pas si je chante faux, je fais ce que je veux », répète Sulaiman. Les revendications sont là dans Black Radio III. Ces revendications sont nombreuses, elles sont pacifiques, elles sont légitimes.

Trouver sa place, aimer, être humain, questionner les religions, donner une chance à nos enfants, j’en passe. Grâce à ses voix, les problématiques de la communauté afro-américaine la dépasse et viennent toucher tout le monde. Elles sont essentielles. Et en musique, portées par les harmonies si pures de Bob, Black Radio III nous touche droit dans le cœur.

[VIRGULE]

Si Black radio III est essentiel et touchant, il est aussi super actuel dans sa couleur musicale, dans ses arrangements légèrement électros, dans son RnB et dans son Hiphop. L’unité de cet album est Robert Glasper lui-même qui invite chaque artiste et qui compose pour cet artiste en particulier. Un peu comme l’a fait David Linx dans son dernier album, souvenez vous. Sauf qu’ici, c’est la voix qui change et l’instrumentale qui reste.

On a écouté le premier morceau de l’album et la voix d’A. Soulaiman, on va maintenant écouter le dernier, pour fini la chronique. R.G. en compagnie de Ty dolla $ign, vous allez comprendre, quand je vous parle de tonalité actuelle.

Le blues est dans sonar, et avec le blues vient le rythme ! A bientôt pour une nouvelle découverte musicale ! Big Up à ceux qui se battent au nord et au sud…