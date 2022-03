3e de Pat Blabla, M. Seb et Pat accueillent le romancier Christian Blanchard pour la sortie de « Antoine »

Programmation musicale dans l'ordre de diffusion : Run the Jewels, Michel Delpech " Mais que Marianne était jolie ", Murray Head " Say it ain't so, Joe " (choix de l'invité), Musical Youth " Pass the Dutchie ", Beck " Loser ". Générique de l'émission : " Mon nom est personne " de Ennio Moriconne.

–> Rdv pour la 4e en direct, le jeudi 24 mars à 10h, en rediffusion et en podcast sur radioevasion.net

Bise à l’œil 😉