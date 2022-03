Tester son élevage à Hanvec avec le Parc naturel régional d’Armorique

Lancé en octobre 2020, l’espace test agricole du Parc naturel régional d’Armorique (PNRA) au domaine du Menez meur accueille depuis plusieurs mois deux éleveurs : Arnaud Dispagne 36 ans, en reconversion professionnelle après avoir été ingénieur eau, pollutions, élève des poules pondeuses et des abeilles en agriculture biologique, et Sandrine Lepinsec, qui, à 46 ans, souhaite se lancer dans l’élevage d’agneaux (viande) après une carrière en milieu hospitalier. Tous deux ont été choisis lors d’un appel à candidatures. Tous deux sont titulaires d’un BPREA et ont quelques expériences professionnelles dans l’agriculture. .

Un à trois ans pour lancer son élevage sans trop investir au départ

Pendant un à trois ans, avec l’aide de la coordinatrice de l’espace-test Solenn Larzul, elle et il vont pouvoir essayer leurs activités en conditions réelles sur l’espace-test agricole avec tout le nécessaire apporté par le PNRA : terrains, installations, appui technique des équipes de Menez meur. Sandrine et Arnaud ont pour l’instant un statut d’entrepreneur-salarié porté par la Coopérative d’activités et d’emploi Chrysalide qui leur apporte aide juridique et administrative. Chacun/e est propriétaire de ses animaux. La formule leur donne le temps de développer leur production jusqu’à pouvoir en vivre et, en cas d’échec, la possibilité de renoncer et de revendre leur cheptel.

Les organisations professionnelles agricoles comme la Chambre d’agriculture, le Groupement des agriculteurs bio, le réseau de la ruralité Civam du Finistère, et Kerlipousse-CIAP29 apportent aussi appui technique à leur projet, mise en réseau, conseils pour la commercialisation…. et accompagnement dans le parcours d’installation si le test est concluant.

S’ajoutent au projet les collectivités du territoire qui pourront signaler le foncier disponible, ou les besoins locaux (restauration collective) dans le cadre de projets alimentaires…

Focal, un projet pour fédérer les éleveurs locaux de viande et lait bovins

Par ailleurs, Solenn Larzul pilote un projet « Focal » qui vise à fédérer les éleveurs locaux bovins pour mieux valoriser leurs produits (viande et lait) localement. Cela se traduirait par un atelier de découpe collectif géré en Scic (Société coopérative d’intérêt collectif) avec des bouchers, restaurateurs, collectivités qui pourraient l’intégrer.