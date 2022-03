Ty Lien la recyclerie de Châteaulin ouverte à tous

Depuis sa naissance au lycée agricole de l’Aulne, l’association Ty Lien a largement pris son envol, en particulier quand elle s’est installée en face de la gare de Châteaulin. C’est ici qu’est née la recyclerie, ouverte le mercredi et samedi de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 17h. Le principe de la recyclerie est simple : vous déposez les objets ou le mobilier dont vous n’avez plus besoin pour qu’ils puissent servir à d’autres. Chez Ty Lien, pas de système de prix : les objets que vous souhaitez prendre ont pour valeur celle que vous leur donnez, il n’y a pas de valeur minimale.

L’association mène d’autres activités en parallèle comme la mise en place des frigo-biblio (d’anciens réfrigérateurs contenant des livres mis à la disposition des personnes qui passent).

Ty Lien est aussi en partenariat avec d’autres collectivités ou associations comme Ty jouet qui rénove les jouets d’occasion avant de les replacer dans la recyclerie.

Devenez bénévole de Ty Lien

Ty Lien cherche toujours des bénévoles pour aider à tenir le local mais aussi réparer l’électroménager ou des bras vigoureux qui puissent aider lors des déménagements, n’hésitez pas à les contacter via Facebook ou à vous rendre directement dans leurs locaux.