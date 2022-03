Un musée à roulettes, par-ci, par-là en Bretagne

Arrivé depuis quelques années pour sa retraite en Bretagne, il était hors de question pour ce dionysien d’arrêter toutes activités d’éducation populaire. L’archéologie étant une de ses passions, plus particulièrement la préhistoire, Pol a entrepris de créer sa propre structure. Il a trouvé les personnes ressources pour l’accompagner dans sa conception. Dernièrement, son association a intégré le Réseau des Sites Préhistoriques de Bretagne et de nouvelles idées d’animations sont proposées dans la région.

De Franciade à Par-ci par-là

En 1982 est créée l’association Franciade qui souhaite s’appuyer sur le patrimoine matériel et immatériel de Saint-Denis pour mettre en lien le développement local, l’identité territoriale et l’activité économique. De façon expérimentale les créateurs, artisans, artistes sont amenés à travailler avec des scientifiques, des chercheurs, des enseignants pour créer ensemble un univers culturel, social et artistique. Aujourd’hui l’association fête ses 20 ans, du 11 au 20 mars 2022, et vous invite à partager « le goût de la connaissance ». Pol à participer à l’élaboration de cette structure et grâce à lui ce fameux goût de la connaissance s’est exporté en Bretagne. Son association Par-ci par-là, propose de découvrir la préhistoire et plus particulièrement la vie des chasseurs cueilleurs.

Un musée à roulettes

Un des outils de médiation créé par l’association est un ensemble d’objets, de facsimilés rappelant le quotidien des hommes à la préhistoire et permettant en atelier d’évoquer, surtout avec le jeune public, les différentes techniques, savoir-faire et connaissances de cette époque. Comment se déplaçaient ces civilisations nomades, comment faisaient-elles pour se nourrir, se vêtir ? Avaient-elles des loisirs, des religions ? Toutes ces questions sont abordées dans le musée à roulettes. Chacun peut s’essayer à la gravure ou la sculpture. Une façon différente de transmettre qui permet d’échanger et de créer collectivement.

