Young T & Bugsey mettent le feu dans tes écouteurs ou ton autoradio avec Truth be Told

Bonjour et bienvenu dans SONAR ! Aujourd’hui on parle de deux rappeurs anglais qui font fureur outre-manche et qui viennent de sortir leur 2eme album plutôt stylé. Young T & Bugsey présentent Truth Be told sur le label Black Butter ! Ra’chard « Young T » Tucker and Doyin « Bugsey » Julius viennent tout les deux de Nottingham, dans le centre nord de l’Angleterre, et c’est là bas qu’ils se sont rencontrés. Jeunes rappeurs tous les deux à l’époque, ils ont commencé par collaborer via internet, puis se sont rencontrés et ont formé un groupe.

Truth be told, comme on le disait, est leur deuxième album et il est bel et bien dans la tendance. On traite les actus chaudes nous à radio évasion. Enfants du numériques comme nous, leur musique est la favorite des jeunes et des algorithmes. Est-ce une bonne chose ? Oui ! Parce qu’on danse et on s’enjaille un max sur Young T & Bugsey.

J’insiste, mais leur plus gros tube a percé en mars 2020 sur Tiktok, leur faisant une renommée mondiale. Dommage pour le timing, ils on pas pu défendre leur projet sur scène par temps de pandémie. Toujours est-il que c’est ce qu’ils ont l’intention de faire avec Truth be told. Dans la lignée très UK du rap à la J Hus ou à la Stormzy, le duo baigne un peu dans la drill, et un peu dans l’afroswing, cette appropriation hiphop de l’afrobeat carribéen et nigérien.

Typiquement, un des morceaux qui m’a fait le plus kiffer sur l’album c’est Blessing, avec le chanteur Chronixx. Leur accent me rappelle mes aventures anglaises. Faites attention à ce flow de ouf et leurs mélos incroyables.

Bam on est sur radio évasion et on écoute Young T et Bugsey !

Franchement l’album Truth be Told résonne bien en cette époque où les infos sont si nombreuses qu’il devient difficile d’avoir une pensée vraie et personnelle. Tout les jours on est gavés d’infos, vraies fausse, on n’est pas du tout invité à penser par nous même mais plus à commenter, à être pour ou contre…

Moi mon morceau perf dans tout ça est donc le 1er, Truth Be Told, rythmé comme jaja, avec cette anaphore tout au long du morceau.. je vous laisse le plaisir d’aller l’écouter ! Très bon moyen si vous avez du mal à comprendre les nouvelles génération et que vous voulez leur point de vue sur la vérité !

Sur le fond les chansons sont pleines de ces images assez matérialistes qui font la représentation et la crédibilité des banlieues en France comme en Angleterre. On s’en accommode tout à fait, bien évidemment, et on fait la part des choses.

Sur la forme on a une vraie atmosphère lisse, rose, sucrée mais en même punchy et acide. Loin des musiques papiers de verre de nos parents.

Mais c’est quand même à regretter qu’il n’y ait pas un morceau boom bap à l’ancienne.. Quoi ?? Attends, on me dit à l’oreillette que se cache dans l’outro un petit boom bap bien léché ? Ah maaaaais, je crois bien qu’on va terminer notre SONAR sur cette outro ! A bientôt pour une nouvelle découverte musicale !

Cheers z