Cafetière et compagnie revit, à Lanvéoc et au-delà !

La période qui vient de s’écouler n’a pas toujours été « gentille » et les animatrices et animateurs de l’association Cafetière et compagnie ont dû faire le gros dos… Mais voilà qu’enfin les beaux jours reviennent vraiment !

Les Voyageurs retrouvent des couleurs : cercle littéraire, bonne chère

Déjà le café associatif Les voyageurs, qui tournait au ralenti, peut enfin rouvrir ses portes au tout public. Les membres de l’association sont cependant restés fidèles et quelques activités avaient pu continuer comme les ateliers et l’Amap (Association pour le maintien de l’agriculture paysanne). Retrouvez progressivement la terrasse ensoleillée, les boissons chaudes ou fraiches, les expositions aux murs, les vieux fauteuils, et surtout l’accueil chaleureux, dès cette semaine, en particulier à l’occasion du marché de Lanvéoc le vendredi à 16 heures. On peut aussi participer au « cercle de Marilie » un moment privilégié pour parler de ces étranges objets que sont les livres… en mars un jeudi sur deux à 18h04.

Et comme les Voyageurs n’ont rien perdu de leur gourmandise légendaire, Claire revient y cuisiner son festin à base de velouté de courges, châtaignes, et sésame grillé, sauté de légumes aux shiitakés, riz et crémeux de roquette, beignets de haricots blancs/ gingembre et banane frit, sauce yaourt aux herbes fraiches, duo de choux, fenouil, carotte aigre doux, et en dessert glace vanille, moelleux au noix, caramel, cacahouètes ; c’est le dimanche 27 mars 2022 et il est conseillé de réserver.

Des créations et même une escapade théâtrale

Le collectif d’artistes N’ouzon ket est aussi et surtout composé de comédiennes et comédiens et dramaturges qui créent des spectacles et les jouent en presqu’île de Crozon, Aulne maritime, voire bien plus loin ! Magali Pérhirin écrit actuellement Un week-end sur deux, une pièce qui mettra en scène un père divorcé et désormais en couple avec un homme qui tente de maintenir le lien avec sa fille adolescente qu’il ne voit qu’un week-end sur deux… il y sera question de parentalité, d’homoparentalité, d’amour tout simplement, sans militantisme mais avec sensibilité. On pourra découvrir ce spectacle en mai.

C’est aussi en mai lors du Festival du centre de la Terre, puis 4 fois en été, qu’on pourra découvrir le nouveau spectacle que N’ouzon ket réalise dans le jardin insolit(h)e de la Maison des minéraux. Comme le Prince semeur il y a trois ans, ce spectacle inscrira sa scénographie dans le jardin lui-même et ses différents éléments, et il sera question de géologie, (la « dérive des continents »).

Spectacle au profit de la population de l’Ukraine

En attendant, toujours généreux, les comédiens de N’ouzon ket vont jouer aux Voyageurs les 16 et 17 avril 2022 Élise où il est question de tolérance et de liberté. C’est en partenariat avec l’Ulamir de presqu’île de Crozon et la recette du spectacle est destinée à l’aide à la population ukrainienne.

Le 1er avril 2022, on pourra (re)voir Sorti(e) de scène sur la scène de l’Améthyste de Crozon. Ce spectacle, qui aborde notamment l’homosexualité, sera par ailleurs présenté le 5 avril 2022 à l’université Paul-Valéry de Montpellier, dans le cadre de leur 12ème festival de lutte contre les discriminations.