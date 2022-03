DJ Vadim nous propose de la dub diabolique avec Feel Up Vol. 1

Bonjour et bienvenu dans SONAR ! Aujourd’hui on verse dans le dub avec le nouvel album de DJ Vadim. Si vous ne le connaissez pas, tant mieux, ma chronique est faite pour vous !

Ce genre d’artiste qui rassemble

DJ Vadim donc, vient de sortir Feel Up, vol.1, un album de 10 titres, sous le label Soulbeat records. Un projet à la croisée du hip hop, de la musique électro, et du reggae, avec une forte composante dub. Il a fait comme on adore ici à radio évasion : il a invité plein de gens différents pour collaborer sur chaque production. Des Mc’s british, mais aussi des argentins comme Tikaf sur le son Grandma Wine. Ce genre d’artiste qui rassemble le monde entier sur un projet. Comme quoi la musique ça rassemble.

30 après, connu et reconnu au Royaume-Uni, il enchaîne les productions et ça sonne d’enfer. On commence par écouter mon morceau préféré de l’album, Fear No Evil, avec la diva Dajla. Diable, voilà un morceau qui va nous faire gigoter quoi !

Feel Up Vol.1 est le énième album du DJ, j’avoue j’ai pas compté. Entre les albums solos, les compilations, les EPs, les singles, les collaborations extérieures et les albums live, je suis sûr que même lui il saurait pas nous dire !

Gros ambianceur

Le mec c’est surtout celui qu’il faut inviter à ta soirée. DJ Vadim vient mettre le feu au camping des Mimosas ce soir à 18h, préparez le sauciflard !

Nan, je rigole, il est plutôt adepte des énormes festivals estivaux genre le Reggae Sun Ska, ou bien on le voit souvent dans les plus grands clubs de Londres. Ca doit être sa passion à Vadim, parce que selon mes sources, l’artiste se produirait en moyenne 180 fois par an en soirée derrière les platines. Cela fait, selon mes calculs Patrick, presque un jour sur deux où il mixe en boite, en bar, en festoche, sans oublier l’incontournable Notting Hill Carnival, le rassemblement international du reggae, du dance hall, et de ces musiques de rastaquouères qui vont bouger la graisse.

Du coup c’est un gros ambianceur, le Vadim, attention si vous le croisez sur votre chemin.

Ca y est, Sonar c’est fini pour aujourd’hui – vous l’avez compris, je vous laisse avec DJ Vadim, en compagnie de Maddy et de Shanty B. Rotten Fruit, maintenant dans Sonar. A bientôt pour une nouvelle découverte musicale.