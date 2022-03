Polk ou Fop ? Les deux ! Découvrez l’EP Silent Talk du groupe Catastrophe Waitress

Ich Bin Catastrophe Waitress

Catastrophe Waitress est un groupe de cinq artistes, ils viennent de Fribourg, au sud de l’Allemagne, et ils se sont formés il y a à peu près dix ans, mais ils n’ont sorti qu’un projet, un album éponyme, en 2017. Ils ne se sont pas professionnalisés dans la musique, ils ont tous un boulot à côté, par exemple Maggie, une des deux chanteuses, est professeure d’arts. Ils n’ont pas de grandes ambitions, c’est juste un loisir, ils aiment simplement faire de la musique et des concerts. Mais ça implique qu’ils ne sont pas encore trop médiatisés, et ça ne me facilite pas la tâche pour aller trouver des infos sur eux. En plus, leur nom Catastrophe Waitress, est inspiré du titre d’un album de Belle & Sebastian, un groupe de rock britannique, et ça arrange pas non plus mon affaire parce que les infos du groupe allemand sont perdues dans la masse.

Le groupe a sorti le single Gun, l’intro de l’album, il y a deux ans, avec un clip. L’EP devait sortir dans la foulée, en 2020. Mais vous connaissez la chanson, pandémie, on déplace la sortie à plus tard. Plus tard, qui s’est avéré être février 2022. Au final, c’était un mal pour un bien, ça leur a laissé plus de temps pour faire d’autres clips. Ils ont sorti ceux de Second Valse, et de Silent Talk, le morceau éponyme de l’album. Le morceau Gun est assez unique dans cet EP, avec une texture très soul, dans le chant surtout, mais aussi dans le jeu de contrebasse.

Polk et fop

La musique de Catastrophe Waitress est un pur mélange de folk est de pop. Pour reprendre la définition du groupe. C’est entre la polk et la fop. Avec des textes, qui, encore selon eux, pourraient même plaire à ma grand-mère, tant ils sont gentils. Ils nous invitent à aller voir leurs concerts pour mieux comprendre le délire, et ils invitent encore ma grand-mère. Alors oui, si vous parlez bien anglais et que vous faites attention aux paroles, vous pourrez trouver ça gnangnan, voir grand-mèresque. Mais si vous ne comprenez pas un mot d’Anglais, alors vous pouvez juste profiter de la musique, des mélodies vocales, et de la variété instrumentale que propose le groupe. Les inspirations de Catastrophe Waitress sont diverses et variées, chaque membre a ses affinités, et ils s’inspirent un peu tous dans des styles ou des groupes différents. Mais quand ils composent, ils ne réfléchissent pas à faire tel ou tel style, ils suivent leur feeling, ils aiment bien tester plein de trucs, et juste garder ce qui marche le mieux. Ils adorent essayer tout plein d’instruments, y en a plus d’une dizaine sur l’EP, dont certains un peu exotique. On retrouve une Shruti Box, un instrument indien. On a aussi une petite touche allemande avec un glockenspiel, un instrument proche du xylophone. Et on aura encore des changements musicaux à l’avenir. Le groupe s’est séparé de Stefan, leur contrebassiste, et ont récupéré Hannah, une bassiste électrique. Donc, dans les futurs projets, on risque d’avoir un son plus électrique, et plus moderne.