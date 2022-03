Alter Ego, l’archéologie entre nos mains grâce aux étudiants

Cette association organise depuis 20 ans de nombreuses actions de médiations en archéologie sous forme de conférences, de colloques, d’expositions ou d’ateliers pédagogiques. Elle compte parmi ses membres des professeurs, des archéologues, des amateurs et des étudiants. Deux d’entre eux, Sacha (ancien étudiant du Master) et Lena, ont accepté de nous parler de leurs expériences au sein d’Alter Ego avec enthousiasme.

Alter ego, association inscrite dans le territoire breton et même du Grand-Ouest

Sans pour autant parler d’expert en médiation archéologique, Alter Ego se démarque dans le milieu associatif étudiant rennais par les très nombreuses formes que prennent ses interventions. La forme de médiation la plus classique est le colloque. Ils participent aussi chaque année aux Journées européennes de l’archéologie, rendez-vous incontournable scientifique et patrimonial organisé par le ministère de la Culture et l’Institut national de recherches archéologiques préventives. La direction interrégionale du Grand-Ouest de l’Inrap, basée à Cesson-Sévigné, est l’un de leurs partenaires privilégiés. Alter Ego intervient régulièrement, à la demande, auprès du jeune public dans les écoles pour proposer des ateliers pédagogiques. Les enfants constituent un public particulièrement actif et curieux lors des médiations archéologiques. De plus, les membres d’Alter Ego n’hésitent pas non plus à monter des expositions qui leur tiennent à cœur, prochainement ils devraient recevoir « Archéo-Sexisme » conçue par le collectif « Paye ta truelle » et l’association Archéo-Éthique. L’association propose des activités variées et ciblées qui permettent aux étudiants de se créer une expérience sur le terrain en terme de médiation archéologique.

L’archéologie expérimentale au cœur de la médiation

L’association a notamment organisé le village de l’archéologie expérimentale. Des artisans étaient invités à faire revivre la tradition des fresques médiévales comme Franck Eymon enlumineur, calligraphe, de la métallurgie du Bronze et du Fer avec l’association de reconstitution Aremorica ou encore de la taille de silex préhistoriques grâce à Miguel Biard, archéologue au centre de recherche de l’INRAP, en Normandie. Un véritable spectacle des temps passés permettant d’interpeller le visiteur et le rendre plus sensible à son environnement. De plus, des ateliers autour de l’architecture, le tissage, la céramologie ou dernièrement l’industrie lithique sont pensés et réalisés par l’équipe avec l’apport de mallettes pédagogiques comme celle de Chrono Craft. Si l’archéologie, l’expérimentation et la médiation vous intrigue alors rapprochez vous d’Alter Ego, à chaque rentrée une journée découverte du campus permet d’y présenter l’association.

En attendant il y a aussi Truelle et sac à dos, l’émission qui vous parle de médiation en archéologie, qui vous emmène sur les routes bretonnes et plus loin encore pour découvrir les acteurs et les structures qui œuvrent dans leur coin pour faire connaître un petit bout de leur patrimoine au plus grand nombre. Retrouvez nous les mercredis à 10h sur Radio Évasion et quand bon vous semble sur vos plateformes de podcasts préférées.