Linux Quimper offre une seconde vie aux vieux ordinateurs

En France, nous produisons 20 kg de déchets électroniques et informatiques chaque année et seulement 9 kg sont retraités par des entreprises agréées (le plus facile à recycler). Le reste « disparaît » : parfois sous couvert d’aide humanitaire, le matériel usagé est envoyé ailleurs, comme au Ghana, où il se transforme en matière première mais surtout en pollution dangereuse pour les populations locales. Et les trafiquants très nombreux se chargent de revendre illégalement les déchets électroniques pour l’or, l’argent et le cuivre qu’on y trouve. Là encore, ce « recyclage noir » ne tient aucun compte des conditions sociales et environnementales du retraitement…

En outre, un ordinateur de 2 kg nécessite au total 800 kg de matières premières qui doivent être extraites pour le fabriquer. Dans un récente étude commandée par l’ADEME et l’ARCEP, on apprend que la majorité des impacts liés au numérique sont dûs aux équipements eux-mêmes, principalement durant la phase de fabrication et à la fin de vie des équipements.

Des ordinateurs récupérés, reconfigurés et donnés !

Il est donc important de réduire à la fois l’extraction des matières premières, la consommation d’eau et d’énergie nécessaire à la fabrication des ordinateurs, et de réduire nos déchets informatiques. L’opération de Linux Quimper en est un des moyens : les bénévoles récupèrent les ordinateurs anciens, installent le système d’exploitation libre Linux qui est léger et qui « rebooste » les capacités de l’ordinateur, lequel peut à nouveau servir à quelqu’un. Linux Quimper et le Centre des Abeilles ont ainsi distribué gratuitement depuis 2009 plus de 3500 ordinateurs, dont 550 en 2022, en priorité aux plus démunis.

Donnez vos vieux ordinateurs au Centre des Abeilles – 4, rue Sergent Le Flao – La Terre Noire – 29000 Quimper (07 44 61 10 61)

du lundi 14 au vendredi 18 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h