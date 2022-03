Cécile Fourrage, une soignante haute en musique

La thérapie par la musique

Entre une dame qui danse le tango, un échange musical entre une mère et sa fille et une patiente passionnée de musiques chinoises du 16e siècle, Cécile Fourrage nous présente son métier de musicothérapeute à travers des patient·e·s qu’elle a rencontré au cours de ces 11 ans passés à l’hôpital de Douarnenez.

Musicienne de métier et de passion, Cécile Fourrage ne propose pas pour autant des concerts dans le service de soins palliatifs. L’objectif est thérapeutique : avec la musique, Cécile Fourrage réduit les angoisses, propose un moment hors du temps de l’hôpital et un espace de communication non verbale notamment avec les proches.

La musicothérapeute propose des séances de co-construction musicale aux patient·e·s. Cécile Fourrage est aussi appelée à jouer de la harpe lors de soins ou lors des toilettes. La musique permet alors d’apaiser le·la patient·e mais aussi les soignant·e·s qui s’adaptent au rythme mélodique.