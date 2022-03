Kreiz Breizh Akademi session 9 en résidence-formation à Run ar Puñs

La session 9 de Kreiz Breizh akademi a commencé en décembre 2021. Cette semaine du 14 au 18 mars 2022 est une des résidences-formation, la première au Run (il y en aura d’autres cette année). Autour de notre plateau radio, Erik Marchand, fondateur et toujours formateur de la KBA – aujourd’hui dirigée par Christophe Le Menn (Krismenn) sur l’artistique et Erwan Burban sur la pédagogie – mais aussi deux stagiaires, Marie Berardy, chanteuse, et Arnold Courset-Pintou, musicien électronique. Comme les 10 autres membres du 9e collectif de la KBA, ce sont des musiciens confirmés qui viennent s’immerger dans l’univers des musiques modales.

Contrairement à la musique tonale que nous connaissons bien en Occident, la musique modale se pense de façon verticale … pas de succession d’accords mais une ligne mélodique, la seule à donner le sentiment musical. La musique bretonne est une musique modale qui utilise donc toutes les notes possibles, les notes « grises » et pas seulement les noires et blanches du piano… La pratique vocale, instrumentale ou même rythmique est donc très différente de celle que nous connaissons. Les musiques orientales sont largement modales et la formation de la KBA y puise (Turquie, Maghreb, Serbie…), ainsi que dans les collectages bretons réalisés par Erik Marchand ou par l’association Dastum.

La formation de KBA est aussi une formation qui s’adapte à ses stagiaires, lesquels ont des profils variés, venus de toutes les régions. Cette année, la thématique est centrée sur les musiques électroniques, les cordes frottées et le chant. Se côtoient donc le synthétiseur et la viole de gambe.

En fin d’année 2022 les stagiaires auront créé progressivement un spectacle et un album qui seront diffusés dès 2023.