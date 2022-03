L’abbaye du Relec à Plounéour-Ménez organise des ateliers de jardinage

Les ateliers et conférences de la Fabrique du potager

.Atelier- Multiplication végétale : le bouturage et la greffe de fruitiers (le 5, 10, 17, 26 mars 2022)

Par Kévin Pleyber, jardinier à l’Abbaye du Relec

.Atelier- Semis et plantations : les semis sous abris (20 avril 2022)

Par Arnaud Amos, pépiniériste-Le potager nourricier, Brasparts

.Conférence – Le jardin et sa biodiversité face au changement climatique (19 mai 2022)

Par Jean-Paul Thorez, ingénieur agronome spécialisé dans l’environnement et le jardinage et directeur adjoint de l’Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie.

.Atelier- Soins des plantes par les plantes : purins végétaux et tisanes (11 juin 2022)

Par Patrick Goater, producteur d’extraits fermentés de plantes, Purin d’ortie et Cie, Quimper

.Balade botanique – Les fleurs ornementales au potager (6 juillet 2022)

Par Emeline Declerck, productrice de fleurs ç la Ferme de Lescinquit, Plouigneau

.Conférence – Le sol, ce compagnon vivant que nous méconnaissons (6 octobre 2022)

Par Marc-André Selosse, professeur au Museum National d’Histoire Naturelle, Paris

D’autres ateliers pourraient voir le jour si la demande est importante. L’exposition sera en accès libre ; ateliers et conférences sont payants sur réservation au 02 98 78 05 97.