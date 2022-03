Le théâtre et l’humour d’Impro infini pour expliquer le changement climatique

C’est l’une des spécialités de la compagnie Impro infini : concevoir des spectacles interactifs sur des sujets qui peuvent être débattus par le public avant ou après la représentation.

Le socle du spectacle est préparé à l’avance en fonction des données scientifiques mais la représentation elle-même s’adaptera au public.

C’est l’idée de Ça va être chaud, réalisé par la compagnie en partenariat avec l’association Éner’gence qui sensibilise la population du pays de Brest aux conséquences du changement climatique et aux adaptations dont nous devrons faire preuve. L’humour du propos permet de dédramatiser et de faire passer les messages sans trop d’angoisse, auprès d’un public plus large et sans ôter l’envie d’agir.

Ce spectacle est financé par six intercommunalités du Pays de Brest (Brest métropole, les Communautés de communes du Pays d’Iroise, Pays des Abers, Crozon Aulne Maritime, Pleyben Châteaulin Porzay et Lesneven Côtes des Légendes), dans le cadre de l’appel à projet « Mobiliser les Bretonnes et les Bretons pour les transitions » soutenu par l’ADEME et la Région Bretagne.

Le spectacle a tourné dans plusieurs communes du pays de Brest et il est présenté le 24 mars à 20h30 à l’Arvest de Pleyben. C’est gratuit mais il faut réserver sa place sur le site internet d’ Éner’gence