Un salon du livre à Camaret le 27 mars 2022

L’association des amis du quartier Saint-Thomas à Camaret-sur-Mer organise un nouveau salon du livre le 27 mars 2022. Il rassemblera une trentaine d’auteurs et éditeurs. Le photographe, dessinateur et naturaliste Serge Kergoat est l’un des organisateurs .

Il y aura des éditeurs comme Locus solus ou la revue Avel gornog, et toutes sortes d’autrices et d’auteurs : fictions, histoire, poésie, documentaire, nature, photo, témoignage, etc.

Salle Saint-Ives à Camaret-sur-Mer le 27 mars 2022 de 10 h à 18 h 30