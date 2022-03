Avec Voodoo Cello, Imany réveille les esprits avec dix reprises et huit violoncelles !

Bonjour et bienvenu dans SONAR ! Aujourd’hui on parle d’une chanteuse et d’une femme pour le moins singulière. Imany sort un nouvel album, le 3ème, qui s’appelle Voodoo Cello, sur le label Think zik.

Pari gagné

Voodoo Cello, c’est le pendant violoncelle de Voodoo Chile, le célèbre morceau fleuve de Jimi Hendrix. Voodoo Cello, c’est un projet unique, c’est du jamais vu. Voodoo Cello , c’est la voix d’Imany, accompagné par 8 violoncelles. Vous avez bien entendu, 8 violoncelles, et l’invitation à une transe paisible et profonde à travers des reprises variées que Imany s’approprie avec tout son corps et toute son âme.

Elle a la quarantaine et elle vient d’être maman. Depuis plus aucun compromis n’est possible il faut foncer, tout faire et tout assumer. Cet album est un pari osé, je dirait même risqué. Voodoo Cello est un pari gagné. Directement ça te saute aux oreilles, les cordes pincées, les glissandos, la dynamique exceptionnelle qu’impulsent ces cordes frottées à la voix d’Imany. Une voix suave, excellente, travaillée, mûre.

L’autre pari est celui des reprises. Imany a chopé le virus de la musique à New York dans sa jeunesse alors qu’elle était parti aux Etats-Unis pour du mannequinnat. Elle a passé 7 ans aux states, notamment à New-York, et a travaillé sa voix et son anglais. Elle propose donc des reprises très personnelles de 10 chansons qu’elle s’approprie merveilleusement.

On écoute tout de suite If You Go Away, la reprise d’une adaption en anglais de la celebre chanson de Jacques Brel, Ne Me Quitte Pas.

Beaucoup de cordes

On sonde dans les profondeurs d’un album à 32 cordes, sans compter les cordes vocales. On dit souvent que le violoncelle est l’un des instruments de musique le plus proche de la voix. De la famille des cordes frottées, c’est l’instrument intermédiaire de la série, entre le violon et l’alto au dessus, la contrebasse, en dessous.

Du coup ici, on pourrait imaginer cet album comme une chorale : une chorale avec une soliste terrible, avec une voix grave qui donne les pire frissons, avec ce timbre gospel si unique. Imany

Imany ça veut dire « ma foi » ou « mon espoir », en arabe. Et on le ressent dans sa musique, une force de volonté pour faire face à la vie.

Le nom Voodoo Cello viens de la mystique africaine. La religion vaudou, originaire de l’ancien Royaume de Dahomey, incarne un ordre cosmique peuplé par les esprits. Elle est encore pratiquée dans la région du Bénin, et s’est répandue par l’esclavage aux Antilles, au Brésil et aux Etats-Unis. Aujourd’hui, plus de 50 millions d’être humains pratique des rites vaudous dans le monde.

Imany a les yeux ouverts, et à travers ses reprises, nous propose donc un album puissant et revendicatif. On finit avec « Les voleurs d’eau », une reprise d’Henri Salvador par Imany. L’histoire se répète.