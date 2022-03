La viande de vache Cachena ravit les élèves de l’Alto Minho

Promouvoir les produits locaux

Ce projet réunit la mairie d’Arcos de Valdevez, le groupement scolaire de Valdevez, l’association des parents d’élèves, la Coopérative Agricole et le service de restauration des cantines. C’est à l’initiative de la mairie d’Arcos de Valdevez que la viande de cachena a fait son apparition dans les cantines scolaires. Cette initiative s’intègre dans une volonté plus globale de la part de la mairie de dynamiser et valoriser les produits locaux.

Pour Mme Emilia Cerdeira, élue à l’éducation au sein de la mairie, c’est lors de la pandémie, en 2020, que le besoin de soutenir l’économie locale s’est fait ressentir plus fortement que jamais. Avec la fermeture des restaurants et des hôtels, les producteurs devaient trouver une solution pour écouler leurs stocks de viande. L’arrivée de la viande de vache cachena dans les cantines a donc été une opportunité pour les producteurs d’écouler la marchandise. Proposer cette viande dans les cantines a aussi été l’occasion de la faire connaitre aux enfants et ainsi d’en faire la promotion.

Une race locale, une viande de qualité

M. Carlos Ribas est président de la Coopérative Agricole d’Arcos de Valdevez qui fournit les groupements scolaires en viande de vache cachena. Cette race de viande locale a la particularité de passer beaucoup de temps dans les montagnes. Elles sont si musclées que M. Carlos Ribas les compare à des joueurs de football. Les vaches de cachena âgées de cinq à six mois reviennent à l’étable pendant trois mois pour que la viande puisse devenir tendre.

Mme Anabela Aráujo est la directrice du groupement scolaire de Valdevez qui comprend quatre cantines. L’objectif est de proposer des repas avec la meilleure qualité possible tout en s’approvisionnant en circuit court. Pour réduire leur empreinte carbone, le groupement scolaire veut développer les partenariats afin de proposer d’autres types de produits locaux. Au sein de ces restaurants scolaires, la viande de vache cachena est servie deux fois par mois pour le plus grand plaisir des élèves.