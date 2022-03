L’alimentation en circuit court dans la communauté de communes de presqu’île de Crozon et Aulne maritime

Le Projet alimentaire de territoire (Pat) de la communauté de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime a commencé par un diagnostic. Ce dernier a révélé que, si le nombre d’exploitations agricoles a beaucoup baissé en 20 ans, il en reste encore 147. 23 % écoulent tout ou partie de leur production en circuit court. La Surface agricole utile représente 37% de la communauté de communes ce qui est moins que la moyenne finistérienne (57%). Le territoire compte 17,6 % de fermes bio (9,3 % à l’échelle du Finistère). Une majorité des productions concernent l’élevage.

L’objectif du Pat est d’encourager les filières alimentaires de proximité et les circuits courts, en valorisant les savoir-faire agricoles et les produits locaux. Le projet est élaboré avec toutes les actrices et acteurs de l’alimentation du territoire, de la production à la restauration privée ou publique, en passant par les associations ou les entreprises de transformation.

Notre émission est réalisée en direct du restaurant scolaire de l’école publique de Rosnoën, reconnu pour sa qualité et son large recours aux produits bio et locaux

La cantine de l’école publique du Roz est exemplaire à plusieurs titres : on y cuisine pour de vrai, et des produit bio et locaux. Ania Kierznikiewisz et Marion Cailler préparent chaque matin 100 à 110 repas pour les enfants, les profs et les personnes âgées de la commune qui en font la demande (les plats sont livrés tous les jours du lundi au vendredi). La cantine de Rosnoën a été récompensé pour sa cuisine : l’origine des aliments (le plus bio et le plus local possible), son traitement des restes alimentaires (lutte contre le gaspillage), et la qualité de la transformation (des plats variés avec des légumes de saison, du pain préparé directement en cuisine…). Le restaurant scolaire a reçu 3 carottes du label Ecocert et une victoire du territoire rebelle en 2021.