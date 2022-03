Kalika a fait le choix de ne pas faire de concessions dans son premier EP, elle est crue et explicite, découvrez Latcho Drom !

Chaudasse, et alors ?

Kalika ce n’est pas son vrai nom, mais presque ! C’est son 2e prénom. Et il peut avoir deux significations, qui sont très liées à la vie de Kalika. Il y a Kali, la déesse indienne de la destruction et de la reconstruction. Une divinité très colorée, et extravagante. Kalika a habité plusieurs mois en Inde étant petite. Et Kalika ça viens aussi de Sara-La-Kali, une sainte vénérée par la communauté des gitans des Saintes-Maries-de-la-Mer. Et justement, Kalika a grandi dans une communauté de gens du voyage, de forains, et elle leur rend hommage dans sa musique. Même le nom de l’album est en gitan, « Latcho Drom », ça veut dire « bonne route », et c’est un hommage à sa grand-mère qu’elle accompagnait sur les marchés avec sa caravane. L’inde et les gens du voyage, ce sont deux mondes très importants dans l’imagerie de Kalika, dans son style vestimentaire hyper unique mais trop stylé. À l’image de sa musique, sa pop très colorée et flashy, elle met des grosse boucles d’oreilles fluo, et des tenues sorties de je ne sais où. Je pense surtout au clip de Touche-moi avec la chanteuse Joanna, potentielle représentante de la France à l’eurovision. Avec des costumes et des décors totalement perchés qui me font penser aux clips de Lil Nas X par exemple. Mais si on demande à Kalika elle nous citera sûrement plutôt Lady Gaga, qui a été une grande inspiration pour elle, dans le show, et dans l’image de femme extravagante, qui ose tout. Le meilleur exemple pour illustrer ça, c’est le morceau Chaudasse, qui dénonce le « slut-shaming », le fait de culpabiliser les femmes sur leur sexualité.

Kalika, une nouvelle star

Kalika a fait ses premiers pas en tant que chanteuse dans La Nouvelle Star, l’émission de télé, elle avait 17 ans à cette époque, et ça a été comme une formation express du métier de chanteuse. Elle apprend la scène, la gestion du stress, les ficelles du métier, et elle joue avec des super musiciens. Aujourd’hui elle a son musicien fétiche, Balthazar, qu’elle a rencontré à la fac. Et sur l’EP elle bosse aussi avec Dan Lévy. Décidément, il est partout ça fait trois fois que je parle de lui dans Sonar cette année. Dans sa musique, Kalika s’inspire à la fois du côté kitsch de la chanson française, et du côté dansant de l’électro. Dans les paroles, elle s’inspire de sa grand-mère, qui avait un langage très cru. Et oui vous l’avez entendu, y a pas de tabou avec Kalika, elle a des paroles très explicites, surtout sur la sexualité, comme une Cardi B à la française, mais en plus poétique quand même, et peut être aussi plus engagée. Dans Latcho Drom on suit une relation entre Kalika et un certain Hector, ça se passe en plusieurs titres, tous ceux qui ont un clip en fait. L’histoire commence avec Olala, ou Kalika tente de séduire Hector, c’est une parade nuptiale musicale. Ça continue donc sur Chaudasse, alors là, c’est la grosse engueulade vu que Hector est allé raconter à tout le monde ses ébats avec Kalika, dans le clip elle finit par tout brûler avec un lance flamme. Ensuite c’est Hector se fait larguer dans L’été est mort, elle se rend compte qu’il est un peu vilain en fait, les dents de travers et tout ça. Et l’histoire se termine avec Touche moi, en featuring avec Joanna. Les deux femmes se comprennent parce qu’elles ont les mêmes mésaventures avec les hommes, et une petite tension sexuelle s’installe entre les deux femmes.