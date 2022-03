Les expositions de Printemps 2022 du Centre d’art contemporain Passerelle à Brest

The Smoken Ridge d’Alan Fertil

L’Ether. Voilà le thème de cet artiste. Quand il parle de l’Ether c’est l’Ether scientifique : la matière qui est entre les corps permettant notamment d’acheminer la lumière (théorie scientifique jugée fausse par Einstein mais qui reste dans l’imaginaire de la physique et de l’art). Son œuvre se concentre majoritairement sur des jeux d’ombres et de lumière ainsi que sur des formes plus ou moins abstraites là ou la couleur n’a pas sa place (ou à de très rares occasion).

I’m here, I’m not here de Hoda Kashiba

Artiste Iranienne ayant fait ses études au États-Unis d’Amérique. Le thème principal de ses œuvres est la dissimulation sous toutes ses formes : censure, effacement… La suite d’œuvres qui l’illustre le mieux et qui d’une certaine façon forme un tout c’est son « clignement de l’œil » ; sur une succession de 8 tableaux une ombre prend de plus en plus de place jusqu’à recouvrir entièrement la toile comme la paupière sur l’œil. Vous verrez se balader dans ses peintures beaucoup de personnage esquissés parfois très cartoonesque, marque de l’influence américaine sur ses œuvres.