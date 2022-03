Anne Delétoille femme de communication et secrétaire d’Entreprendre au féminin Bretagne

Après des études de commerce international et un Master 2 en communication territoriale, Anne Delétoille a été salariée dans des organisations non gouvernementales, en communication. Cette orientation vers le commerce équitable a développé son envie de travailler pour des associations et d’autres acteurs de l’Économie sociale et solidaire. En 2016, elle a donc créé son entreprise de conseil et d’accompagnement à la communication pour ce secteur spécifique. Un grain de sel travaille désormais aussi bien avec de petites associations qu’avec de plus grandes.

Pour continuer à faire partie d’un collectif, elle s’est investie dans Entreprendre au féminin Bretagne dont elle est secrétaire. L’association travaille actuellement sur sa stratégie et le renouvellement de son projet associatif.

Choix musical : La colère de Gaëtan Roussel