Un collectif citoyen pour reprendre la maison de la presse de Châteaulin

Après 15 ans de bons et loyaux service dans cette boutique qui a pignon sur rue à Châteaulin, Frédéric Vasseur a eu envie de passer la main. Mais il sait qu’il a fait de sa maison de la presse, de plus en plus librairie, un lieu emblématique de la ville. Fred affiche ses revendications sur de grandes banderoles au-dessus de son commerce : dénonciation de la finance capitaliste, des violences faites aux femmes, soutien aux Gilets jaunes… La maison de la presse de Châteaulin n’est pas n’importe quel lieu. C’est bel et bien un lieu politique au sens où on y débat, on y partage des opinions et des réflexions.

Une Société coopérative d’intérêt collectif

Fred Vasseur est aussi un ardent défenseur de la participation citoyenne, de la démocratie directe. Il a donc souhaité que la transition de sa boutique se fasse avec d’autres personnes, qu’elles soient clientes ou amies ou juste intéressées par la démarche. Il a donc proposé la création d’une Société coopérative d’intérêt collectif qui pourrait racheter les murs et le stock pour un total d’environ 200 000 euros, sachant qu’il céderait gratuitement le fond de commerce. Fred resterait gérant de la librairie, le temps de former le ou la nouveau/nouvelle gérant/e. Pour diriger l’entreprise, le statut de Scic permettrait une collégialité avec des associés plus ou moins impliqués dans la gestion du magasin et de ses animations, selon leur souhait.

Pour l’instant, une quinzaine de personnes sont intéressées par le projet donc Marylise Guessent et Christèle Pimenta qui se porte candidate pour la gérance. Toutes deux fréquentent déjà la librairie-maison de la presse et elles imaginent un destin brillant pour la boutique qui pourrait devenir aussi un café, avec davantage d’événements et d’animations, un étage supplémentaire (dans l’actuel appartement de Fred Vasseur)… Au delà des rêves, le collectif de reprise devra aussi composer avec la réalité : trouver des financements, organiser la gestion collective et les nouveaux statuts, assurer l’avenir des autres salariés du commerce, communiquer sur le projet, etc.

Vous aussi prenez part à la transition de la maison de la presse de Châteaulin

Toute personne qui le souhaite peut participer à cette aventure. La prochaine rencontre a lieu le 5 avril 2022 à 19h à la maison de la presse de Châteaulin et la suivante le 17 avril 2022.