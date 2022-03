L’écocitoyenneté à la fête des droits de toutes les couleurs le 3 avril 2022 à Quimper

Co-organisée par le Cicodes et d’autres associations du Finistère, la fête des droits de toutes les couleurs existe depuis 1998 et a lieu tous les ans à Quimper. Cette année, c’est le 3 avril 2022 – en raison de la pandémie – mais normalement elle a lieu en automne à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant. Les associations qui y participent sensibilisent les enfants et leurs parents aux enjeux de la solidarité internationale et aux droits des plus jeunes, définis par la Convention internationale des droits de l’enfance de l’Unicef.

Chaque édition de la fête a cependant un thème et en 2022, c’est l’éco-citoyenneté qui sera déclinée en animations, ateliers et même un spectacle ! La Terre est elle encore bleue ? de la Compagnie Elektrobus abordera la question des déchets et du suremballage pour un public de 5 ans et plus, par le théâtre d’objets, la marionnette, le chant et la musique. Ce spectacle viendra clore la journée à 17h .

Mais avant, les enfants et leurs parents auront pu tester concrètement les gestes écologiques grâce à de nombreux ateliers proposés par la vingtaine d’associations présentes à la Fête des droits de toutes les couleurs :

Autour de l’eau, on pourra réaliser un filtre en matériaux de récupération, découvrir l’« empreinte-eau » de nos objets du quotidien (il faut 10 000 litres d’eau pour fabriquer un jean, de la culture du coton à l’achat, en passant par la transformation), ou identifier les objets qui se sont transformés en morceaux de plastique retrouvés dans l’océan…

Sur la question de l’alimentation, on pourra jouer à trier les légumes et fruits de saison, à composer une assiette équilibrée (et écologique), et à calculer l’empreinte écologique de nos aliments,

Si le temps le permet, les ateliers sur le jardin et la nature, se déplaceront aux alentours de la Maison de quartier du Moulin vert, au bord du Steir ou sur l’aire gourmande du jardin de Coat ty Dreux pour des jeux sur les animaux utiles du jardin, une découverte du compost et une écoute des bruits de la nature et de la ville…

On apprendra à fabriquer un jeu africain à partir de matériaux recyclés pour comprendre qu’on peut s’amuser sans sur-consommer.

Rendez-vous à la Maison pour tous du Moulin vert à Quimper pour la fête des droits de toutes les couleurs le 3 avril 2022 de 14h à 18h. Entrée gratuite. Recommandé pour les enfants de 3 à 10 ans et leurs parents.