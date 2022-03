Milkshake lait de coco citron vert, Acid Coco vient de sorti Camino Al Mar !

Tendre et joyeux

Acid Coco c’est un duo colombien, et dans leur veine court le Pacifique, les Caraïbes, les Andes, la forêt Amazonienne, et plus ! Ca c’est leur biographie sur Instagram, je trouve que c’est un excellent résumé de leur musique. Andrea chante, et Paulo compose cette musique tendre et acidulée, comme du lait de coco qu’on mélange avec un bon jus de citron pressé.

Tendres et joyeux, ce sont les textes de Andrea qui sont emprunt des choses qui font la vie dans les années 2020. Tendres et joyeux certes, mais revendicatifs pour sûr ! L’Amérique latine est a fond dans la lutte pour le droit des femmes, le continent étant un grand bastion du machisme.

Je me souviens, j’étais au Chili le 8 mai 2020, laisse tomber, les femmes s’étaient organisées pour faire la plus grande émeute que j’ai vu de ma vie, elles ont tout renversé. Elle sont très remontées, au Chili comme j’ai pu le voir, mais aussi en Colombie. En attestera mon poto Federico le colombiano, un grand mouvement féministe est en train de secouer le patriarcat latinoaméricain.

On écoute Mas claro que el agua, c’est exactement dans le thème et en plus y’a de la clarinette ! On est dans SONAR !

On a parlé des textes tendres et joyeux d’Andréa, mention spéciale pour la musique acide et tranchante de Paulo. Instruments électroniques contemporains et rythmes ancestraux, le mélange hisse Acid Coco au rang de référence dans le folklore colombien actuel.

Pleins d’instruments. Marimba, synthé, percus de toutes sortes, guitares, en même temps des beatbox originaux, dans tout les styles des caraïbes ! Cumbia, bien sûr, on en est tellement fan à radio évasion, mais aussi reggaeton, musique caribéenne par excellence, tout y passe. De manière générale, leur musique est faite pour danser dans les clubs, et les revendications pour passer. Efficacité maximale.

En Colombie, on a dansé hier, on dansera demain, et on danse aujourd’hui avec Acid Coco. Sans aucun doute, leur musique est le fruit du vécu et on l’entend dans de nombreux titres. Ils vont puiser l’inspi dans les réalités quotidiennes et la violence de la vie… pour en faire du positif ! C’est ça la résilience, c’est ça la force des artistes.

Gardons espoir face à la vie et dansons sur radio évasion, alors que cette émission s’achève.