Paysages de mégalithes, s’inscrire au patrimoine mondial

En 2013 l’association Paysages de Mégalithes est créée pour prendre en charge le montage du dossier d’inscription au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture, des mégalithes de Carnac et ses environs. En Bretagne un seul site architectural est inscrit pour le moment, la tour Vauban de Camaret, intégré à un groupe de 12 bâtiments à l’échelle nationale. Le fameux label « Patrimoine mondial de l’humanité » est de plus en plus demandé et utilisé comme argument commercial par les collectivités pour traduire la qualité d’un lieu.

Circonscrire les sites

Nombreux sont les candidats à l’inscription mais peu sont élus. Il aura fallu 3 ans pour monter le dossier de candidature et obtenir l’acceptation du ministère de la culture afin de poursuivre cette démarche et entamer la suite des aventures. Pour finaliser l’opération, un périmètre d’intervention doit être défini. Quels sites seront conservés, lesquels méritent plus que d’autres d’être intégrés à cette inscription et pour quelles raisons. Un choix cornélien effectué par un comité scientifique présidé par Yves Coppens, paléoanthropologue, originaire de Vannes et dont l’objectif est la « conservation réelle, attentive, vigilante, de cet immense et puissant sanctuaire des tout premiers agriculteurs armoricains, unique au monde par la quantité, la diversité, le gigantisme fréquent et la qualité de ses monuments ».

Établir un plan de gestion

La dernière étape pour obtenir cette reconnaissance symbolique, montrer à l’Unesco qu’une stratégie de développement est pensée pour préserver et valoriser les sites sélectionnés. Cette inscription peut être déterminante pour le développement du département du Morbihan et il s’agit d’un enjeu d’envergure pour la région Bretagne. Devenir patrimoine mondial de l’humanité offre une protection juridique, quelques financements supplémentaires qui permettent de mettre en place des outils de médiation culturelle et surtout une visibilité internationale qui donne un nouveau regard sur ce patrimoine exceptionnel auprès des habitants et renforce leur intérêt à le conserver.

