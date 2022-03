The Spy From Cairo a commencé sa nouvelle mission, il mélange dub et musiques traditionnelles dans son album Animamundi

10e mission

On le sait, Le Caire est un nid d’espions. Aujourd’hui, justement, je vous parle de The Spy From Cairo, qui n’a rien à voir avec notre Jean Dujardin national. C’est un musicien et producteur qui a sorti son album Animamundi au début du mois de mars chez le label Wonderwheel Records. Soyez attentifs chers auditeurs et auditrices, ce message s’auto-détruira. Radio Évasion a mené l’enquête sur la vraie identité de cet espion, et après quelques recherches sur Google, on a pu dresser un profil et monter un dossier sur cet agent secret musical. Ne répétez à personne ce que je vais vous dire, ces informations sont top secrètes. The Spy From Cairo s’appelle en réalité Moreno Visini. C’est un Italien aux origines tziganes d’Europe de l’Est, qui est parti s’installer quelque temps à New-York, avant de revenir très récemment dans son pays natal, pour être auprès de sa mère, mais aussi pour composer Animamundi, son 10e album. Il en a sorti cinq avec son duo Organic Grooves, puis trois en solo sous le nom de Zeb, et un autre sous le nom de The Spy From Cairo, je crois qu’on arrive bien à dix. En-tout-cas il a plus de vingt ans de carrière dans les pattes, il a commencé en solo en 2009 avec l’album Secretely Famous, secrètement connu, logique pour un espion.

Arabadub

» Animamundi « , en grec ça veut dire » âme du monde « . L’album va parler des problèmes du monde, dans leur globalité. Il s’ouvre sur le titre éponyme, qui nous met direct dans l’ambiance musicale, entre dub et musique traditionnelle arabe. Puis ça nous met dans l’ambiance thématiquement, avec un rasta, qui nous explique la pensée et la vision du monde des rastafaris. Dans Animamundi, Visini retranscrit aussi l’âme du monde à travers les musiques du monde. Il collabore avec six artistes, qui viennent de lieux et de cultures différentes, réparties sur le globe. Ces morceaux découlent des voyages et des rencontres de Moreno Visini. C’est un espion en mission musicale aux quatre coins du monde. Et c’est aussi un musicien du monde, il peut jouer de la guitare et de la basse, mais aussi une grande variété d’instruments non-occidentaux. Du oud arabe, au saz Turc, en passant par la çifteli albanaise, ou la cithare ostro-germanique. Dans le titre Quanun In Dub, il joue du kanoun, un instrument arabe, mais en version dub. Tant d’instruments qui font varier la couleur de sa musique et nous emmènent de pays en pays. The Spy From Cairo mélange les musiques traditionnelles, avec le dub, et il y ajoute des touches de cumbia, ou de funk. Les médias utilisent le terme » arabadub « , et c’est justement le nom de son album de 2012. Ça l’amène du coup à partager l’affiche avec des artistes des quatre coins du monde. On retrouve Carmen Estevez, une chanteuse Andalouse ; la Mexicaine Mambe Rodriguez qu’on a entendu ; la Hongroise Fatou Gozlan qui est sur un morceau avec les musiciens du Duo Darbar, Hongrois également. Et le dernier, Adil Smaali, un Franco-Maghrébin, membre du groupe AYWA. Il apparaît sur le 2e titre de l’album, Beautiful Baraka, la belle bénédiction.