A l’épicerie vrac Ô petits pochons de Landerneau, on aime les gens

Parmi la vingtaine d’épiceries vrac du Finistère, beaucoup proposent des animations et rendez-vous conviviaux. C’est bien sûr un moyen d’attirer de nouvelles clientèles mais c’est aussi le reflet de l’état d’esprit de celles et ceux qui tiennent ces épiceries.

Chez Ô petits pochons à Landerneau, on aime les gens ! On leur vend des produits de qualité, on leur propose des services pratiques (comme le drive) mais on les invite aussi à toutes sortes d’événements.

Les rendez-vous sont souvent liés à la réduction des déchets : vide-dressing (conjoint avec d’autres boutiques de Landerneau), café papote pour échanger des trucs et astuces de réduction des déchets…

Bien sûr il y parfois des séances de dégustation pour découvrir de nouveaux produits de l’épicerie …

D’autres événements sont plus décalés comme les soirées-jeux que propose l’épicerie avec le Meeple du Rohan un mardi sur deux à 19h. Début mars 2022, l’épicerie a coordonné une collecte de vêtements et autres à destination de l’Ukraine

Dans toute la France, le réseau des professionnels du vrac a donc lancé une campagne de promotion de ce mode de consommation et mars est devenu le « mois du vrac ».

Réécoutez notre émission sur les avantages de la consommation en vrac