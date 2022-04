Collectivités et entreprises du nord Finistère organisent leur économie circulaire avec le G4Dec

Le G4Dec est un portail de l’économie circulaire, mais c’est surtout un service pour les professionnels (collectivités et entreprises), dont les salariées apportent conseil et formations et assurent l’essentiel, les relations entre les humains car c’est la clé de l’économie circulaire : les échanges. Pour que les déchets des uns deviennent les ressources des autres en particulier ; et aussi pour limiter à la source les extractions de matières premières et les productions de déchets. Il n’existe pas d’organisation équivalente qui rassemble quatre intercommunalités autour de l’économie circulaire en France.

L’initiative est partie de 4 communautés de communes du nord Finistère, celles du pays des Abers, du pays d’Iroise, du pays de Landerneau Daoulas et de Lesneven Côte des Légendes qui travaillaient déjà ensemble notamment autour des déchets. L’idée est née d’un constat : le volume des déchets verts et gravats produits sur le territoire battait des records ; il devenait important d’agir pour réduire et réemployer ces ressources potentielles. Après une phase de réflexion et de préparation dès 2016, le G4DEC est né en 2019 en réponse à un appel à projets de l’Ademe.

Favoriser les échanges et mutualisation entre les professionnels

Trois ans d’expérimentation plus tard, le projet repart pour trois nouvelles années. Car l’économie circulaire demande du temps, en particulier sur un territoire qui compte 6500 entreprises et 1255 exploitations agricoles ; le temps de mettre en adéquation, de créer des mutualisations, des conventions, de former les personnels, etc.

Le G4DEC se concentre en particulier sur les bio-ressources. Pour les déchets verts, les gros producteurs (paysagistes, campings, communes) sont accompagnés à la réduction et incités à de nouvelles pratiques comme le mulching, la collecte des tontes pour alimenter les méthaniseurs, le broyage des coupes de haies pour le paillage ou la combustion en chaudière… Les personnels peuvent être formés à la gestion différenciée des espaces, au choix d’essences végétales à croissance modérée ou au compostage. Les cantines centrales sont accompagnées pour réduire le gaspillage alimentaire.

Un autre axe majeur de l’action du G4Dec, c’est l’écologie industrielle et territoriale : les déchets des uns qui deviennent ressources pour les autres, ou la mutualisation du traitement des déchets, notamment les emballages (cartons, palettes, contenants comme les seaux ou les big bags).

Une opération « ici on boit de l’eau du robinet » est menée avec Eau du ponant auprès des personnels de plusieurs entreprises pour réduire les déchets plastiques.

L’idée est que les idées émergent du terrain, et que le G4Dec réponde aux demandes des entreprises ou collectivités, d’où l’intérêt des événements comme les petits déjeuners de l’économie circulaire organisés quatre fois par an ou les défis de l’économie circulaire chaque année.

Enfin, les particuliers sont invités une fois par an à une « brocante des matériaux » (récupérés auprès des professionnels).

Les actions à venir du G4Dec devraient s’orienter vers le bâtiment (les obligations réglementaires vont se renforcer) et la filière pêche.