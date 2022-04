Des Polars et des Notes #86 : le retour !

Retour après quelques mois d’absences, certes, mais avec d’excellents romans, tout n’est donc pas perdu. Nous vous prions de nous excuser pour cette interruption tout à fait involontaire de votre rendez-vous favori avec la littérature noire, qui devrait reprendre son rythme de croisière si tout se passe comme prévu.

Au moins avons-nous eu le temps de préparer un casting de rêve pour ces retrouvailles avec des flics déglingués comme on les aime, des marginaux sympathiques, ou pas, évoluant dans une atmosphère style post-apocalyptique qui s’avère être la nôtre, des psychopathes de compétitions et du criminel de haut-vol. Autre revenant, le « Coin de l’édition » avec une toute nouvelle et formidable collection.

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

BOBBY MARS FOREVER – Alan Parks – Éditions Payot & Rivages – collection Rivages/Noir

Traduit de l’anglais (Écosse) par Olivier Deparis.

LA FIN DES HOMMES – Christina Sweeney-Baird – Éditions Gallmeister

Traduit de l’anglais par Juliane Nivelt

Interviews

Danü Danquigny pour PETER PUNK AU PAYS DES MERVEILLES, paru aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire.

Benjamin Dierstein pour LA COUR DES MIRAGES, publié par les éditions Les Arènes dans la collection Equinox.

Le Coin de l’édition : Delphine Chaume, ex-productrice de la regrettée émission littéraire Un Livre Un Jour sur France Télévision, nous présente la toute nouvelle collection À VIF des éditions Maurice Nadeau, qu’elle codirige avec Adeline Alexandre, et nous parle des deux premiers livres, ÉCRITURES CARNASSIÈRES de Ervé, à paraître le 7 avril et COLLECTION PRIVÉE de Gonzalo Eltesch, traduit de l’espagnol (Chili) par Gilles Moraton, déjà en librairie.

La Zik

Lulu – I’m a Tiger, The Kills – Pull a U, Tracy Chapman – Talkin’ About a Revolution, William Sheller – Les Filles de l’Aurore, The Cure – Killing an Arab