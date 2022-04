« Les évadés du sport » reçoit le Gaelic Football Bro Leon, le club de foot gaélique du Finistère-Nord. Le football gaélique est un sport qui pourrait ressembler à un joyeux croisement entre le football, le rugby et le hand. Pratiqué par 200 000 licenciés irlandais (soit 5% de la population), le football gaélique s’exporte loin de ses frontières.

Des amoureux de ce sport (et de l’Irlande) continuent à exporter ce sport. C’est le cas du Gaelic Football Bro Leon. Le club s’entraine à Brest et à Daoulas et compte une quarantaine de licenciés. L’équipe compte une équipe masculine et une équipe féminine qui proposent des résultats honorables. Il ne sera pas question uniquement que de sport ! Car le football gaélique est une véritable institution en Irlande. Ce sport a la particularité d’être resté un sport amateur. Même si la finale du championnat irlandais se déroule devant 82000 personnes (c’est le « Irish Superbowl » quoi !), les joueurs ne représente que leur comté et rien d’autre.