Double exposition des photographies de Vivian Maier à Pont-Aven et Quimper

Vivian Maier est une artiste de l’ombre. Décédée en 2009, elle a laissé des milliers de photographies ; son œuvre a été découverte par hasard à cette période. Vivian Maier (qui avait des origines françaises mais était américaine) a passé une bonne partie de sa vie à exercer le métier de nounou à New-York et Chicago. Et c’est dans le cadre de son activité professionnelle qu’elle a commencé à prendre certains de ses clichés les plus connus.

La photographie est devenue son hobby et même une véritable passion qu’elle pratiquait dès qu’elle le pouvait, à l’instinct, sans avoir été formée, ni avoir suivi particulièrement d’autres photographes plus reconnus qu’elle.

Photographies de rue à New-York et Chicago

Outre les enfants qu’elle gardait à New York ou Chicago, Vivian Maier photographiait les petites gens, les scènes du quotidien, et en ce sens on peut la qualifier de « photographe de rue ». C’est cet aspect de son travail qu’on peut découvrir au musée des beaux-arts de Quimper, en découvrant des photographies prises essentiellement dans les années 1950 et 1960.

Selfies inventifs sans narcissisme

Mais Vivian Maier aurait aussi pu marquer son époque par ses autoportraits, très inventifs et créatifs, non dénués d’humour, bien des années avant nos « selfies » narcissiques. Ses autoportraits n’étaient jamais directs, elle ne posait pas devant l’objectif mais trouvait toujours des moyens détournés pour qu’une parcelle de son visage apparaisse sur la pellicule (grâce aux jeux des reflets). Ce sont ces portraits de son double qu’on peut voir au musée de Pont-Aven.

Les deux expositions sont assorties d’animations et de visites guidées et sont à découvrir jusqu’au 29 mai 2022.