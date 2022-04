Hanvec 21 : quand les citoyens s’emparent des questions écologiques au quotidien

Hanvec est une très grande commune, riche de multiples milieux naturels, entre le plateau de Menez Meur et la rivière du Faou à Lanvoy, en passant par un morceau de forêt du Cranou… Celles et ceux qui y vivent travaillent cependant majoritairement en ville, plutôt sur le territoire de Brest métropole océane. Est-ce cette vie champêtre, ces grands espaces qui rendent la population sensible aux questions liées à l’environnement ? Toujours est-il que l’association Hanvec 21 s’est créée en 2007 pour promouvoir la création d’un agenda 21 (prévisionnel d’actions de développement durable au XXIe siècle) à l’échelle de la commune. L’agenda n’a jamais vu le jour mais l’association a continué à agir et compte aujourd’hui une quarantaine de membres.

Conférences et visites pour apprendre l’écologie

L’un des objectifs de l’association est d’alimenter la connaissance des questions écologiques et de la nature par le grand public. C’est pourquoi Hanvec 21 a organisé plusieurs conférences ou projections avec des experts sur la loi Egalim, la rénovation énergétique, la distribution d’eau potable, les plantes médicinales ou le compteur Linky. Des visites ont aussi été organisées en dehors de la commune, dans les jardins remarquables ou les fermes notamment. D’autres sorties seront proposées en 2022.

Evénements annuels et ateliers réguliers

Parmi les événements organisés chaque année, la collecte des pommes à travers la commune et un pressage collectif pour fabriquer du jus de pommes. Plus ponctuellement, des opérations « poules pondeuses » ont eu lieu : un adhérent élevait des poussins et les poules adultes étaient réparties entre les volontaires qui souhaitaient monter un poulailler. L’association Dizolo a par ailleurs proposé une animation sur le climat, nos impacts et les changements d’habitude possibles pour réduire ces impacts.

Pour cette nouvelle saison, Hanvec 21 lance aussi des ateliers, en particulier sur le potager et le jardin au naturel. L’idée est que les jardinières et jardiniers de la commune puissent faire visiter ou visiter les jardins des autres, échanger leurs pratiques et expériences pour progresser, avec un moment de convivialité à la clé.

Autour de la réduction des déchets, l’idée est déjà de proposer des ateliers de fabrication maison de produits ménagers ou d’hygiène (des séances de fabrication de savon ont déjà eu lieu) et une journée zéro déchet aura lieu en décembre 2022 avec l’aide de la Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas. L’association calculera notamment l’accessibilité économique de la démarche de réduction des déchets.

L’association souhaite aussi encourager la culture d’arbres fruitiers (arbres nourriciers) sur des parcelles communales délaissées voire des terrains privés, arbres qui seraient entretenus par les personnes alentours et dont les fruits seraient accessibles à tout le monde.