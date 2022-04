MéGO ! une entreprise de recyclage de mégots de cigarette à Bourg-Blanc

Éco Action Plus est née de l’association Terres océanes qui souhaitaient nettoyer les plages du Finistère. L’entreprise de Bourg-Blanc s’est peu à peu orientée vers la collecte et le traitement des déchets administratifs. Après une demande importante de la part des entreprises et des collectivités partenaires de Éco Action Plus, l’entreprise s’est demandé comment recycler les mégots de cigarettes qui s’amoncellent dans nos poubelles et malheureusement beaucoup aussi sur nos trottoirs, polluant les eaux en suivant l’évacuation des pluies…

Après plusieurs années de recherche et de traitement de ses déchets MéGO ! a trouvé la solution : les mégots sont transformés en plaque de plastique qui une fois assemblée avec des cadres métalliques se transforme en mobilier urbain : des bancs ou des sièges qu’on retrouve dans les entreprises et collectivités qui en font la demande.

Pour traiter les mégots, on les trie avant de les tamiser (papier, cendre et tabacs sont envoyé au compost), puis de les broyer, de traiter cette matière dans des bains d’eau avant de les thermo-compresser pour en faire les fameuses plaques utilisées dans le mobilier urbain.

En plus de recycler les déchets de cigarettes, MéGO ! se charge de faire de la prévention pour que les fumeurs cessent de jeter leurs mégots par terre. L’entreprise a lancé le label « Ville zéro mégot » qui distingue les communes particulièrement mobilisées dans la prévention, la collecte et le traitement de ce déchet. Les communes qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur le site internet Ville zéro mégot.