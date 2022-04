Fly Anakin, va-t-il passer du côté obscur ?

Bonjour et bienvenus dans SONAR ! Aujourd’hui on va en Amérique, directement on traverse l’Atlantique depuis la rade de Brest, tout droit à Richmond, en Virginie. Je vous parle aujourd’hui d’un des rappeurs les plus fou des US, que dis-je ! L’un des plus craze, il s’agit de Fly Anakin qui vient de sortir son premier album, Frank, un projet complet de 17 titres qui va vous donner des envies de tout casser, sur le label LEX RECORDS !

Frank Walton

Frank, c’est pas Frank Einstein, c’est pas Frank Zappa, c’est Frank Walton, le nom du rappeur lui même. Bon on a dit que c’était son premier album mais c’est pas hyper vrai. Il a déjà sorti trois projets avant, notamment avec la Mutant Academy dont il était un des membres honorables. Frank est son premier album à lui, en tant qu’artiste principal, ayant le contrôle total sur son œuvre.

Entre rap et RnB, le gars enchaîne 17 pistes et quand on se file l’album, on voit rien passer. Instrus old school, samples d’enfer, kickage posé et mesuré, rimes sales, Fly Anakin s’étend en narratifs sur sa vie de descendant de négros des champs de coton en Virginie, featurings les meilleurs rappeurs de la zone.

Toujours sur du boom bap, on ressent ce truc un peu chelou du mec instable. Fly Anakin est son nom de scène, super bien choisi, comme si l’artiste oscillait entre le bien et les forces du mal. Du coup ils s’envole, il fume il se met fly il se met high. Je sais pas si ça aide à la stabilité ça mais bon.

On écoute son feat avec Nickelus F, où comme des fantômes, ils apparaissent et disparaissent mais toi tu vois tchi. Attention ça kick sale ! Ghost de Fly Anakin

Now you see me now you don’t, on fait les bails en furtif, bien sûr ! C’est Radio évasion, on écoute du rap US, une fois n’est pas coutume et on s’évade comme des taulards qui auraient trouvé la clé ! Pow Pow, le son est sorti en clip pour la promotion de l’album.

L’autre clip de l’album est celui du morceau Sean Price. Sean Price c’est le troisième morceau de l’album, un morceau en l’honneur du rappeur New-yorkais Sean Price qui est mort prématurément en 2015, de raisons inconnues. Bien sûr Price est une inspiration majeure de Fly Anakin, et le rappeur lui rend hommage en tournant un clip familial dans le quartier de Crown Height, à Brooklyn, quartier d’origine de Price. On voit l’importance et la force de la communauté dans les ghettos des villes américaines.

Vous l’avez entendu, les rappeurs sont arrivés à un tel niveau de fluidité dans leur lyrics qu’on peut que vibrer et se balancer en avant en arrière. Là on écoute des artistes qui héritent de tout ce que le rap a produit et a fait ressentir de bon ces 50 dernières années. Espoir, colère, harmonie, groove. On ressent l’abandon, mais aussi la cohésion et la solidarité dans cette musique. Tout ça on le voit aussi dans les clips d’Anakin.

Dans le premier morceau du projet, Frank Walton aborde le thème de la perte, de la disparition, du manque. Le titre Come back est une chanson d’amour, et c’est le morceau qu’on écoute pour finir l’émission. Car oui, vous voulez encore plus de rap, de poésie et de lutte sur Radio évasion, mais SONAR c’est fini ! A bientôt pour une nouvelle découverte musicale !!