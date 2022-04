Ëda Diaz, deux points sur le E, deux grains de beauté au coin de l’œil, deux cultures, et un deuxième EP, Tutandé

Le tréma

Ëda, ce sont les initiales de la chanteuse, Eleonore Diaz Arbelaez. Ëda, avec un tréma sur le E, pour rappeler les deux petits grains de beauté qu’elle a au coin de l’œil. C’est un peu sa marque de fabrique, mais ça symbolise aussi sa double culture, française et colombienne. Ëda Diaz écrit et chante en espagnol, elle habite en France, mais est allée dans une école espagnole de Paris, donc elle est bien bilingue. Sa musique est très teintée Amérique Latine, mais avec un gros côté électro quand même, du coup elle aime bien appeler ça de la french-touch colombienne. Elle joue elle-même de la contrebasse, mais pour les autres instruments elle s’aide d’un fidèle acolyte, qui est là depuis son premier EP, et qui fait même ses mix et ses masters. C’est Anthony Winzenrieht, qui est aussi investi dans d’autres groupes comme les 3SomeSisters. Ëda Diaz s’est lancée dans la musique assez récemment, elle a abandonné sa carrière dans l’urbanisme et a sorti un premier EP, Ëda en 2017. Voilà maintenant le deuxième, Tutandé, et elle a annoncé que c’était juste une mise en bouche pour un album qui arrive bientôt. Mais comme on sait que bientôt ça veut tout et rien dire, avec les artistes, autant profiter de cet EP.

Nenita, c’est le surnom qu’Ëda Diaz donne à sa grand-mère colombienne, de Medellin. Cette grand-mère qui lui a appris tant de musique, le tango, le boléro, et le bambuco, une autre musique traditionnelle colombienne. C’est sa grand-mère qui lui a inspirée la chanson Nenita, mais pour le clip elle est partie sur autre chose. Elle a fait appel à Laura Calle, une camionneuse, qui la fait voyager à l’arrière de son semi-remorque, dans le clip. Elle a aussi invité Laura dans un live Instagram, pour parler de leur vie, et du clip. Le clip commence tranquillement avec le camion et finit dans un délire un peu psychédélique avec des effets bien perchés.

Tú tan demente

Ëda Diaz a déjà partagé la scène avec des artistes qu’on connaît bien, à Radio Évasion, comme Ladaniva, et La Chica. Elle était même aux transmusicales de Rennes, en décembre 2021. Eleonore écrit tous ses textes, sauf un dans l’EP, le dernier titre, Yo vendo unos ojos negros, qui vient d’une chanson chilienne qu’elle aimait bien chanter quand elle était petite. Dans cet EP il y a aussi son premier morceau en français, Déjà-vu, qu’elle a écrit pendant le confinement et qui parle de vulnérabilité, de fragilité.

Mais le titre que je préfère dans Tutandé, c’est justement Tutandé. D’ailleurs, je ne vous ai pas dit ce que veut dire Tutandé. Ça veut dire « Tú tan demente », tu es tellement démente. Le titre est un hymne pour célébrer la folie. Et le clip traduit bien ça, Ëda Diaz plonge dans la folie suite à une chute qui implique un tuyau d’arrosage.