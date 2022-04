Explorations africaines aux balades photographiques 2022 de Daoulas

Ayana V. Jackson est une artiste afro-américaine qui retrace l’histoire avec ses autoportraits. Elle se met en scène dans des tenues d’époque, de différentes classes sociales, non pas africaines mais occidentales. Parmi ces autoportraits répartis dans le jardin de l’abbaye de Daoulas, la figure de la nourrice placée juste à côté d’une Ayana V. Jackson dans une tenue que l’on pourrait associer à Elizabeth I (reine d’Angleterre). Les autoportraits sont (presque toujours) avec un fond noir afin de mettre avant l’artiste et son regard, toujours concentré sur l’objectif.

Omar Victor Diop est un photographe sénégalais dont le sujet central est la nature. Il se met aussi en scène dans différente postures et tenues (parfois traditionnelles sénégalaises) ; à ces autoportraits, il ajoute par la suite des images animalières et végétales.

L’artiste italo-sénégalaise Maïmouna Guerresi, dont on peut voir les œuvres dans les rues de Daoulas, est quant à elle très inspirée par sa foi, le soufisme (une branche plus mystique de l’islam) et par ses origines. L’artiste a créé les vêtements que ses figurants portent avant de se mettre en scène dans des décors colorés, où la peinture intervient également. Elle est notamment connue pour sa série Les géants que vous retrouverez un peu partout sur les façades de la commune.