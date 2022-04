La forge du chêne à Brennilis

C’est quoi un ferronnier ?

Les ferronniers sont les descendants directs des forgerons, profession légendaire et ancestrale existant depuis plusieurs millénaires. Le ferronnier d’art tord, frappe et plie le métal pour lui donner une apparence décorative et esthétique. La majorité des ferronniers ont abandonné la forge au charbon car trop encombrante, pour une forge au gaz plus utilitaire. La « signature » métallurgique de Lorenz Fontaine est faite de motifs végétaux et animaliers, son objectif est de donner un aspect magique et majestueux à ses créatures sylvestres.

Comment devenir ferronnier ?

Pour devenir ferronnier il existe 3 voies :

La première, celle que Lorenz Fontaine à choisie c’est d’être Compagnon du devoir et du tour de France.

La seconde est de suivre un CAP spécialisé dans la ferronnerie.

Et la dernière, la plus difficile et la moins fréquente, c’est d’apprendre la ferronnerie en autodidacte.

Le métier de ferronnier s’est essoufflé au XXe siècle, mais il commence à renaître et les professionnels se rassemblent fréquemment afin de partager les savoir-faire.

La place de l’imaginaire dans la vocation

Lorenz Fontaine pense que cette renaissance de la branche (qui touche autant les ferronniers que les armuriers, métalliers et autres forgerons) est due en grande partie à la fantasy et à son influence sur la pop culture. Autrefois stigmatisée (car perçue comme infantile) la fantasy a aujourd’hui acquis ses lettres de noblesses, en particulier grâce au Seigneur des anneaux puis à la série Game of thrones. Ce genre imaginaire devient le moteur de motivation et de réorientation pour de plus en plus de personnes qui ont toujours souhaité réaliser un rêve d’enfant et en vivre, comme forger une épée par exemple.