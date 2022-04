La géographie sensible et littéraire du Finistère d’Antoine Lauginie

Antoine Lauginie a travaillé dans de multiples coins de France. Il a fait sa thèse de géographie sur une zone rurale fragile, les grands causses en Lozère. Il a aussi travaillé dans les Mauges, le Choletais, en Languedoc-Roussillon et au-delà, il a été brocanteur et enseignant en éducation socio-culturelle dans un lycée agricole de Rhône-Alpes. C’est alors qu’il s’est intéressé à l’influence de la culture littéraire ou cinématographique sur le regard qu’on porte sur un paysage ou un territoire.

Quand il a songé à réorienter sa vie et cherché un nouveau point de chute, Antoine Lauginie a hésité entre le fond de la rade de Brest et Douarnenez qu’il connaissait déjà pour y avoir passé des vacances, y compris en hiver, et pour avoir navigué dans les eaux de l’Iroise.

Depuis un an, il est en disponibilité et travaille à différents projets, liés aux arts et lettres ; il parcourt aussi le territoire essentiellement à vélo et à pied. Et il aime vivre ici. Dans cette émission, il nous propose quelques extraits d’auteurs qu’il associe à ses propres sensations finistériennes.

Pour comprendre cette approche, il nous lit Georges Perros, grand poète qui a quitté Paris pour s’installer à Douarnenez : extrait de « Marines », dans le recueil Poèmes bleus

Je t’invite à chercher avec moi

A chercher et gratter et palper

A mettre l’aiguille adéquat

Sur la cire molle

De cette carte encore imaginaire

Dont je te propose l’exploration

Dont je te demande de parcourir

Les lieux de haute sensibilité.

Que mes faibles mots

Profitent un peu du miracle

De nos mémoires conjuguées

Afin qu’au terme du voyage

Nous entendions battre le cœur

Fût-ce faiblement

De ce pays à l’extrême-ouest de l’Europe

Que l’on appelle la Bretagne,

Ou plus précisément,l’Armor…

On y perçoit combien chaque personne arrive dans un lieu munie de sa bibliothèque personnelle qui va entrer en écho avec ce qu’on voit, ce qu’on ressent et ce qu’on vit du lieu. Solitaire et il adorait passer du temps dans les cafés de DZ // Antoine Lauginie s’y retrouve car il aime contempler les paysages littoraux mais apprécie aussi les échanges humains ; c’est pour cette raison qu’entre la Lozère dont il aimais aussi les grands espaces et le Finistère, il a choisi les horizons marins car ils sont encore assez peuplés. On peut y croiser et y échanger avec les gens, même s’il y a moins de bistrots que du temps de Perros.

Perros partage aussi son ambivalence et évoque une « douleur » d’être là… car être en Bretagne n’est pas toujours facile, notamment quand il pleut et qu’il vente pendant les mois noirs. Pour lui, l’attachement à un lieu est affaire de temps qu’il fait et de temps qui passe : « Il est long à se déclarer ce pays, on en perçoit pas tout de suite le tressaillement organique. »

Un point de vue que partage Antoine ; le géographe apprécie particulièrement Moulin Mer à Logonna-Daoulas, le sentier des Plomarc’h à Douarnenez… et il confirme que peu de lieux peuvent suffire, pourvu qu’on y vienne toute l’année, en toutes saisons.

Michel Le Bris dans son Abécédaire intime, conte ainsi son minuscule coin d’enfance au bord de la baie de Morlaix, territoire qu’il nous décrit comme « minuscule » mais qui, pour qui sait le contempler et l’explorer à fond, devient un monde immense ! C’est ici que l’écrivain a puisé son goût du voyage, jusqu’à créer le festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo.

Hervé Bellec, écrivain de route, plutôt marcheur (et cycliste) nous raconte quant à lui dans Une heure de sommeil en moins, la départementale 23, sa « voie sacrée » : « glissant comme un filament du pays Fisel au pays Pourlet qui court de Rostrenen à Guéméné-sur-Scorff à cheval sur le Morbihan et les Côtes d’Armor ».

Nicolas Bouvier enfin, résume cette idée : si on est sensible à un paysage, à un lieu, on en est saisi une fois pour toute.

Le point de non-retour

C’était hier

plage noire de la Caspienne

sur des racines blanchies rejetées par la mer

sur de menus éclats de bambou

nous faisions cuire un tout petit poisson

sa chair rose

prenait une couleur de fumée

Douce pluie d’automne

coeur au chaud sous la laine

au Nord

un fabuleux champignon d’orage

montait sur la Crimée

et s’étendait jusqu’à la Chine

Ce midi-là

la vie était si égarante et si bonne

que tu lui as dit ou plutôt murmuré

« va-t’en me perdre où tu voudras »

Les vagues ont répondu « tu n’en reviendras pas »

Nicolas Bouvier, Le Dehors et le Dedans, in Poésie Points