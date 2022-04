Solar Project, on n’est pas dans un programme spatial mais dans la chanson française sucrée

Salut à tous, bienvenus dans SONAR ! Aujourd’hui un peu de joie, un peu de chanson français, qu’est-ce que ça fait longtemps ! On écoute Solar Project, qui vient de sortir son deuxième EP Sucré sur le label Celestial Records.

Alors ici à la programmation musicale de radio évasion, sucré, c’est un adjectif qu’on essaye d’éviter. Une musique sucrée c’est une musique douce, agréable, un peu trop même. Genre on la mange facilement. Sucré, par opposition à papier de verre !

Bah là Solar Project ils nous ont sorti un projet sucré, mais pas trop sucré. Un peu de sax, des rythmes qui font danser, on a trop envie d’aller à leur rencontre alors que l’été approche ! Et puis surtout la douceur de la voix de la chanteuse… Mais penchons nous un peu sur ce groupe qui nous vient de Nantes, on sait que ça pourrait en intéresser certaines ou certains.